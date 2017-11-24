Kırkıncıoğlu Grup, Moveca ile Start-Up’lara yatırım yapacak

Kırkıncıoğlu Grup, yıllardır takip ettiği sektörlerde yaptığı araştırmalar sonucu start-up lara yatırım yapma kararı alarak Moveca’yı kurdu. Yatırım, satın alım ve stratejik işbirliği yapacak firmaların başvurularını alacaklarını söyleyen Kırkıncıoğlu Grup CEO’su Abdullah Kırkıncıoğlu, Moveca (Mono Venture Capital)’nın kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Artık sektörleri teknoloji girişimleriyle altüst eden girişimler gözde… Biz de dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan inovasyon ekosistemlerindeki trendleri yakından takip ediyoruz. Bu alana yatırım yapmak için 80 yıllık birikimimizi aktarabileceğimiz, deneyim ve sektör bilgimizi değerlendireceğimiz Moveca’yı kurduk. Sahip olduğumuz, özellikle teknoloji alanında know-how’a sahip bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan blockchain tabanlı şirketlerin gelişimine bakıyoruz ve bunlarla ilgili de yatırım yapacağız. Şu an dünya genelinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan 183 teknoloji şirketinin yüzde 55’i Amerika’da, yüzde 21’i Çin’de ve yüzde 4’ü de Hindistan’da. Bu pazarları da yakından takip ediyoruz.”

Başvurular 7 gün içinde cevaplanacak

Özellikle teknoloji ve internet tabanlı şirketler aradıklarını vurgulayan Kırkıncıoğlu, sadece bir melek yatırımcı olarak kalmayacaklarını söyleyerek, “ içeride de fiili olarak şirkete destek vereceğiz; hazırlık aşamasındaki web sitemiz üzerinden başvuruları alacak ve 7 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağız. ” dedi.

20-30 firmanın aynı anda çalışacağı kuluçka merkezi

Kuracakları kuluçka merkezinde 20-30 firmanın aynı alanda çalışmasını sağlayacaklarını ve onları geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarını kullanacaklarını belirten Kırkıncıoğlu şöyle konuştu:

“Zamanımızın ciddi bir kısmını bu alana ayıracağız. Çünkü, teknoloji konusunda ekosistemin içinde yer almak ülkemizi de ileriye taşıyacak hamleler olacaktır. Artık inşaat ve gayrimenkulle çok da ileri gitmenin mümkün olmadığını son 10 yılda gördük. Burada biz de teknoloji alanında gelişecek, firmaları yetiştirecek ve geliştireceğiz. 100 firma olsun, 10’u tutsun, 90’ı batsa da olur diye düşünmüyoruz. 30 firma olsun, yoğun ilgi ve çalışma ile bunun karşılığını beraber alalım istiyoruz. Kamu sektörleri için de projelerimiz olacak. Aksaklık olan noktalarda gençlerden aldığımız yenilikçi fikirlerle kendi fikirlerimizi bu projelere aktaracağız.

Bir Türk şirketini dünyada milyar dolarlık şirket yapma hayalimiz var

Gelecek 5 yıllık planda Moveca’yı Türkiye’nin en büyük yatırımı olarak görmeyi hayal ettiklerini söyleyen Kırkıncıoğlu, “ülkemize faydamız olsun istiyoruz, global bir marka çıkarma hedefiyle hareket ediyoruz. Facebook, Twitter çıkarken bu hayallerle çıkmadılar. Biz şanslıyız, bunları görebiliyoruz. Belki şirketi burada büyüteceğiz, San Francisco’da Silikon Vadisi’nde devleştireceğiz. Bizim niyetimiz bir Türk firmasının dünyada milyar dolarlık şirket olma hayalini gerçekleştirmek. Mesela biz San Francisco’daki Türk ağlarına ulaşmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bir Türk firmasının dünyada bayrak sallamasını istiyoruz. Devletimizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz” dedi.

Gelecek savunma sanayi, teknoloji ve internette

Türkiye’nin geleceğinin savunma sanayi, teknoloji, internet olduğuna işaret eden Kırkıncıoğlu, bu alanda projeler üretirken devletin de bununla ilgili hem vergi sistemlerinde hem işleyişin kolaylaşmasında çalışmalar yapmasını umduklarını dile getirdi.

Kripto paralar geleceğin alışveriş aracı olacak

Bu arada kripto para da denilen sanal paraları da kullanmaya başladıklarını anlatan Kırkıncıoğlu, “Kripto paraların geleceğini gördüğümüz için bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Amerikan ve Çin borsasında faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın bundan 10 yıl sonra tamamen kripto paralarla gideceğini düşünüyoruz ve bununla ilgili de farklı yatırımlarımız var. Devletimizin bu konuda çalışması olacağını umuyoruz. Tanıyacak mı, herhangi bir vergilendirme sistemi olacak mı görmek istiyoruz. Türkiye bir 5 yıl sonra buna girerse hepimiz izleyici olarak bakmak zorunda kalacağız. Bugünden geleceği görmek çok önemli. Mesela Japonya bunu gördü ve sistemini oturttu. Bizim de bir an önce bu pazarda olmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Türkiye’nin çok büyük bir borsa kurup, dünyadaki oyuncuları çağırması lazım, güvence vermesi lazım. Biz şu an kripto paralarla ilgili alım satım yapıyoruz. Mevcut satış argümanlarımızda kullandığımız tüm ürünleri kripto paralarla satmaya başladık. Görünen o ki yeni neslin buna çok merakı var. Hepsi bu sektörle alakalı ya yatırım yapmış, ya araştırma yapmış. Biz de hem teknolojiden uzak kalmayalım hem de gelecekte olacakları şimdiden deneyelim diye farklı bir algıyla bu işe girdik. Bunun Moveca’nın bir parçası olup olmayacağı tamamen devletimizin yaklaşımına bağlı. 80 yıllık marka ve birikimimiz gereği bu bizim için önemli” diye konuştu.

Basın Bülteni