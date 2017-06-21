Kiraz üreticisinden "fiyat tepkisi"

BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesinde bazı kiraz üreticileri, tüccarların fiyat düşürmesine topladıkları ürünü kasalarla yere dökerek tepki gösterdi.

İlçeye bağlı kırsal Durak Mahallesi'ndeki meyve halinin bahçesinde toplanan üreticiler, bir traktörün römorkundaki kirazları kasalarla yere döktü.

Grup adına açıklama yapan Keles Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Irgın, çiftçinin mağdur olduğunu söyledi.

Kirazda yüzde 80'lik kayıp yaşandığını belirten Irgın, şöyle konuştu:

"Tüccarlar, kiraz fiyatını 6-7 liradan 2-3 liraya düşürüyor. Artık mazot ve gübre parasını çıkartamıyoruz. Tüccarlar fiyat konusunda birbirleriyle anlaşıyorlar ve aradaki farkı kendileri ödüyorlar. Biz mağdur oluyoruz. Keles'te 10 bin ton kiraz varsa bunun 8 bini kayıp. Ancak 2 bin tonu elde kaldı. Kiraz, bu yıl yağmurdan, dondan, her yerden darbe yedi. Tüccarlar, İstanbul'da satamadıkları için fiyatı düşürdüklerini söylüyor. Geçen sene 5 liradan aşağı düşmemişti. Bölgemizde 100 bin ağaç, 4 bine yakın üretici var. Bunların büyük bir kısmı, kiraz üreticisi."

Irgın, tüccarların aralarında anlaşıp düşük fiyat vererek, üreticiyi mağdur etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Devletimizden, büyüklerimizden yardım ve destek bekliyoruz. İhracatçı da seyyar satıcı da gelsin. Biz mallarımızı satmak istiyoruz. Bu sene çok zarardayız." dedi.

Anadolu Haber Ajansı