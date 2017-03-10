"KİM DEVLETE EL KALDIRIRSA O ELİ KIRACAĞIZ"

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Çat ilçesi kırsalında görev yapacak güvenlik korucuları düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Çat ilçesine bağlı Yavi, Bardakçı ve Değirmenli mahalleleri kırsalında görev yapacak 20 güvenlik korucusunun göreve başlayacak olması sebebiyle ilçenin Yavi Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Yavi Mahallesi'nde daha önce katliam yaptığını anımsattı.

"Yavi, sadece bizim değil, bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan ve büyük bir hüznün yaşandığı, asla unutulmadığı bir yerdir." diyen Azizoğlu, şunları kaydetti:

"1993 yılında buraya gelen eşkıyalar Yavi'yi kana boyadı. O gün Yavi'nin kadını, erkeği, genci, yaşlısı devletten silah istedi ve 'Biz bundan sonra bölgemizi kendimiz koruyacağız.' dediler. O günden bu yana Yavi'nin kahramanları bu yöreyi koruyor. Bugün burada kahramanlarımızın bir kısmına devletimiz güvenlik korucusu ünvanıyla silahlarını teslim etti. Bu kahramanlar, 1993 yılından bu yana kahramanlıklarına nasıl devam ettiyse bugünden sonra da devam edeceklerine adım gibi eminim."

Azizoğlu, korucuların terör örgüleriyle amansız mücadele ettiğini belirterek, bu mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Azizoğlu, "Şunu herkes çok açık ve net bilsin ki her kim devlete el kaldırırsa o eli kıracağız. Bütün millet iyi bilsin ki 2017 yılı, eşkıyanın bu topraklar üzerinden yok edildiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu topraklarda kimse devlete karşı bırakın el kaldırmayı, parmak bile kıpırdatamayacak. Bu ülke ve millet terörden çok çekti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Törene Vali Azizoğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çelik, Çat Kaymakamı Sadrettin Doğan, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, kurum amirleri, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Vali Azizoğlu ve beraberindekiler, daha sonra 25 Ekim 1993'te bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiği Yavi Mahallesi'nde yaşamını yitiren 5'i çocuk 32 kişi anısına yapılan Yavi Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

Anadolu Haber Ajansı