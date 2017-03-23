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Kilis'te 5 milyon 132 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

23 Mart 2017 Perşembe 16:24
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- Kilis'in Polateli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 132 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis'te 5 milyon 132 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
 KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 132 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PYD üyelerinin Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Bağarası köyünde Z.T'ye ait evde narkotik dedektör köpeği "Roxy" ile yapılan aramada samanların arasında gizlenmiş 5 milyon 132 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samanlıkta bulunan uyuşturucu hapların batı illerine sevk edilmesinin planlandığını belirleyen ekipler, Z.T'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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