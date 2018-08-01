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KİĞILI, TÜRKIYE’NIN EN ITIBARLI MARKASI

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın ödül töreninde Türkiye’nin en itibarlı kurum ve markalarına ödülleri verildi. 20 farklı sektörün incelendiği araştırmanın sonucunda Kiğılı, Erkek Giyim kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

KİĞILI, TÜRKIYE’NIN EN ITIBARLI MARKASI

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın ödül töreninde Türkiye’nin en itibarlı kurum ve markalarına ödülleri verildi. 20 farklı sektörün incelendiği araştırmanın sonucunda Kiğılı, Erkek Giyim kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:15
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KİĞILI, TÜRKIYE’NIN EN ITIBARLI MARKASI

Haber / Orhan Dörter

Yenilikçi vizyonu ve dünya standartlarındaki koleksiyonlarıyla Türkiye’de moda perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşlarından olan Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda, erkek giyim kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markası seçildi. 20 farklı sektörün incelendiği araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşme yöntemi ile Türkiye çapında 5 bin kişi aranarak gerçekleşti.
10 Temmuz’da gerçekleşen törende ödülü kabul eden Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “80. yılımızda böyle anlamlı bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Kiğılı, 80 yıldır erkek giyiminde öncü marka konumunda. Erkek moda perakendeciliğinde uluslararası pazarlarda, dünya çapında tercih edilen lider marka olmak ve yurtdışında ‘Made in Turkey’ yerine ‘Brand of Turkey’ algısını oluşturmak için çıktığımız bu yolda, Türkiye’nin hazır giyim sektörünün en itibarlı erkek giyim markası seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da marka algısı anlamında kendi standartlarımızı hep bir basamak yukarı taşımayı sürdüreceğiz. Dünya modasını yakından takip eden bir marka olarak en büyük hedefimiz, kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı sürdürmek, her ortamda rahatça giyilebilecek, şık ve konforlu parçalar yaratarak Türk ve dünya erkeklerinin ilk tercihi olmaya devam edebilmek” dedi. 
Türkiye İtibar Endeksi ödülleri detaylı bir araştırmanın sonucunda sahipleri ile buluşuyor. Araştırmaya katılanlara yöneltilen sorular, yeniliklere, teknolojiye ve tasarıma önem vermekten markanın köklü ve sağlam olmasına, uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmaktan, üstün hizmet ve ürün kalitesi sunmaya farklı ana konu başlıkları altında toplanıyor. 
Koleksiyonlarında inovatif yaklaşımla üretilen, rahatlık ve performans sağlarken, şıklığından da ödün vermeyen parçalara yer veren Kiğılı, önümüzdeki günlerde de başarısı, tecrübesi ve atılımlarıyla adından söz ettirmeye devam edecek.
 

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