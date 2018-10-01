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Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi

Kiğılı, 80. yılında Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarını yeniliyor. Her zaman ilerici bir bakış açısıyla sektöre yön veren marka, Viaport ve Yenibosna mağazalarının ardından İzmir Optimum AVM’de yer alan mağazasını da yeni dönem trendleri ve teknolojileriyle uyumlu bir hale getirdi. Tüm detayları incelikle hazırlanan mağaza, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak tasarlandı. Kiğılı misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik bir alışveriş deneyimi vadeden İzmir Optimum mağazası, şıklığından ve konforundan vazgeçmeyen İzmir’li erkeklerin vazgeçilmezi olacak!

Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi

Kiğılı, 80. yılında Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarını yeniliyor. Her zaman ilerici bir bakış açısıyla sektöre yön veren marka, Viaport ve Yenibosna mağazalarının ardından İzmir Optimum AVM’de yer alan mağazasını da yeni dönem trendleri ve teknolojileriyle uyumlu bir hale getirdi. Tüm detayları incelikle hazırlanan mağaza, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak tasarlandı. Kiğılı misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik bir alışveriş deneyimi vadeden İzmir Optimum mağazası, şıklığından ve konforundan vazgeçmeyen İzmir’li erkeklerin vazgeçilmezi olacak!

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:18
6419 Okunma
Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi

Kiğılı, 80. yılında Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarını yeniliyor. Her zaman ilerici bir bakış açısıyla sektöre yön veren marka, Viaport ve Yenibosna mağazalarının ardından İzmir Optimum AVM’de yer alan mağazasını da yeni dönem trendleri ve teknolojileriyle uyumlu bir hale getirdi. Tüm detayları incelikle hazırlanan mağaza, müşteri memnuniyeti ön planda tutularak tasarlandı. Kiğılı misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik bir alışveriş deneyimi vadeden İzmir Optimum mağazası, şıklığından ve konforundan vazgeçmeyen İzmir’li erkeklerin vazgeçilmezi olacak!

2018’de mağaza yatırımlarına ağırlık veren Kiğılı, yeniliklerini mağaza konseptleri ile de sürdürüyor. Kalitesi ve dünya standartlarındaki koleksiyonlarıyla erkek modasına yön veren marka, Viaport ve Yenibosna mağazalarının ardından İzmir Optimum mağazasının konseptini de yeniledi. 25 Eylül’de misafirlerle buluşan mağaza, İzmirli modaseverlere daha özel bir alışveriş deneyimi sunmak için özenle tasarlandı. Mağazanın açılışına özel hazırlanan aktiviteler ile İzmirliler çok keyifli anlar yaşadı. Akordeon, gitar ve saksofon Triosu eşliğinde verilen kokteylde misafirler müziğe doyarken, gün boyunca AVM içerisinde elektrikli kaykaylarıyla gezen Kiğılı sorumluları I Love İzmir temalı kostümleri ile herkesi gülümsetti.

‘Her İzmirli güzelin yüreğinde bir yakışıklı... Her yakışıklının üzerinde Kiğılı, yüreğinde koca bir İzmir vardır’ sloganı ile tanıtılan mağazada, İzmirli erkeklerin alışveriş deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmak için her detay düşünüldü. Soyunma kabinlerinden kasa bölümüne, özel dekorasyonundan kullanılan malzemelere; yenilikçi bakış açısıyla dizayn edilen mağaza, yeni konsepti ile Kiğılı misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik bir alışveriş keyfi sunuyor. Kiğılı, koleksiyonlarının üstün kalitesi, çeşitliliği, tarzı ve herkese hitap eden fiyatları sayesinde sektörde farklılık yaratmaya devam ederken, yeni konsepti ile alışverişin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

Türkiye’de 67 ilde 225, dünya genelinde 26 satış noktası bulunan Kiğılı, 80’inci yılını kutladığı 2018’de mağazalarını yenilemeye devam edecek.

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