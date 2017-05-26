banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Kiğılı 1 ayda 6 mağaza daha açtı

26 Mayıs 2017 Cuma 10:28
Bu haber 787 kez okundu

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yurt içi yatırımlarını yeni mağazalar ile sürdürüyor. Son 1 ayda 6 mağaza açarak yatırım ve istihdam ağını arttıran Kiğılı, müşterilerine kaliteli ve modern tasarımlar sunuyor. Kiğılı; İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Edirne ve Çerkezköy’de açtığı yeni mağazaları ile her tarza uygun modelleri tarz sahibi erkeklere sunmaya devam ediyor.

Kiğılı 1 ayda 6 mağaza daha açtı
 Perakende sektörünün lider markası Kiğılı, tüm Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Kiğılı son bir ayda, İstanbul-Emaar Square AVM, Adana-Park Adana AVM, Bursa-Marka Park AVM, Antalya- Land Of Legends, Edirne-Erasta AVM ve Çerkezköy-Corner Park AVM’de açtığı mağazalar ile yatırıma verdiği önemi gösteriyor. Açtığı mağazalar ile istihdama da önemli ölçüde katkıda bulunan Kiğılı, bulunduğu tüm noktalarda kaliteli ürün, dinamik, yenilikçi ve modern tasarımlar sunuyor.
Farklı zevklere hitap eden modern çizgilere sahip geniş ürün yelpazesiyle Kiğılı, hafif, terletmeyen ve kırışmayan kumaşlardan tasarlanan gömlekler, T-shirtler, kanvas pantolonlar ve daha onlarca modelle sizleri mağazalarına bekliyor.

Kiğılı Hakkında:

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 1938 yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla kurulmuştur. Üretime ilk kez 1965 yılında geçmiş; 1969 yılında ise Beyoğlu’nda ilk mağazasını açmıştır. Kiğılı, bugün Türkiye genelinde 67 ilde, 225 mağaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Makedonya ve Çin’de 22 mağazayla hizmet vermektedir.

Her yaştan erkek için her gün en konforlu giyim deneyimi yaşatmayı amaçlayan Kiğılı, aralarında Yılın Perakende Kuruluşu, Yılın Teknoloji Uygulaması, Vitrin Tasarım Birincilik Ödülü, Müşteri Hizmetlerinde Üstün Başarı Ödülü, Alışveriş Merkezlerinde En Çok Tercih Edilen Erkek Giyim Markası, İnsana Saygı Ödülü’nün de olduğu pek çok ödüle layık görülmüştür.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.