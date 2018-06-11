KidzMono’dan babalara hediye!

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Türkiye’nin ilk eğlence & öğrence şehri KidzMondo, Babalar Günü’ne özel kampanyasıyla, hem çocukları hem aileleri mutlu ediyor.

15-16-17 Haziran tarihlerinde KidzMondo’ya giriş, babalar ve büyükbabalar için ücretsiz olacak. Kampanya, KidzMondo’nun web sitesi www.kidzmondoistanbul.com’dan ve KidzMondo gişelerinden alınacak biletlerde geçerli olacak.

Çocuklar babalarıyla meslek deneyimleyecek

Çocuklar, Babalar Günü’ne özel seçtikleri meslek ve aktivitelerin heyecanını ebeveynleriyle birlikte deneyimleme şansına sahip olacaklar. 40’tan fazla meslek biriminin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar babaları ve büyükbabaları ile birlikte gün boyu eğlencenin tadını çıkaracak.

Eğlence & öğrence şehri KidzMondo!

KidzMondo’da çocuklar pilot, dedektif, astronot, itfaiyeci, doktor ve bankacı gibi birbirinden farklı meslekleri deneyimleyerek hem eğleniyor hem de öğreniyor.