Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96661
ALTIN
188.921
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0481
EURO
5.3211

KidzMono’dan babalara hediye!

KidzMono’dan babalara hediye!

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:03
1425 Okunma
KidzMono’dan babalara hediye!

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Türkiye’nin ilk eğlence & öğrence şehri KidzMondo, Babalar Günü’ne özel kampanyasıyla, hem çocukları hem aileleri mutlu ediyor.

15-16-17 Haziran tarihlerinde KidzMondo’ya giriş, babalar ve büyükbabalar için ücretsiz olacak. Kampanya, KidzMondo’nun web sitesi www.kidzmondoistanbul.com’dan ve KidzMondo gişelerinden alınacak biletlerde geçerli olacak.

Çocuklar babalarıyla meslek deneyimleyecek

Çocuklar, Babalar Günü’ne özel seçtikleri meslek ve aktivitelerin heyecanını ebeveynleriyle birlikte deneyimleme şansına sahip olacaklar. 40’tan fazla meslek biriminin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar babaları ve büyükbabaları ile birlikte gün boyu eğlencenin tadını çıkaracak.

Eğlence & öğrence şehri KidzMondo!

KidzMondo’da çocuklar pilot, dedektif, astronot, itfaiyeci, doktor ve bankacı gibi birbirinden farklı meslekleri deneyimleyerek hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NakitCoins Türkiye’de faaliyete başlıyor
NakitCoins Türkiye’de faaliyete başlıyor
İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın
Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim