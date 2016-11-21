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Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Amerikan Türk Konseyi’nin Başkan Yardımcılığına getirildi

21 Kasım 2016 Pazartesi 15:41
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Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Washington’da düzenlenen 35. ABD - Türkiye İlişkileri Konferansı’nda Amerikan Türk Konseyi’nin Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kibar Holding CEO'su Tamer Saka, Amerikan Türk Konseyi'nin Başkan Yardımcılığına getirildi
Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Amerikan Türk Konseyi’nin (The American-Turkish Council / ATC) Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Öncü bir bağımsız bir iş konseyi olan ATC, üyelerine Türkiye ve ABD’deki karşılıklı yatırım ve iş olanaklarını geliştirme konusunda yardımcı olmayı ve ABD - Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

 

Tamer Saka, Kibar Holding’den önce ulusal ve uluslararası bir çok saygın kurumda üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2011’de Kibar Holding bünyesine katılan Saka, halen Kibar Holding’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

Başkan yardımcılığına seçilen Saka, “Amerikan Türk Konseyi, Türkiye ile ABD’de arasında ekonomik işbirliğinin, yatırım ve iş olanaklarının geliştirilmesi açısından her zaman önemli bir rol oynamıştır. ATC olarak çalışmalarımızı artırmak amacıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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