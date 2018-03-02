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Kibar dış ticaret’e ihracatın metalik yıldızı ödülü

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’in dış ticaret şirketi olan Kibar Dış Ticaret, İDDMİB’in düzenlediği ödül töreninde ‘Alüminyum Sac & Levha ve Folyo Kategorisi’nde İhracatın Metalik Yıldızı ödülüne layık görüldü.

Kibar dış ticaret’e ihracatın metalik yıldızı ödülü

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’in dış ticaret şirketi olan Kibar Dış Ticaret, İDDMİB’in düzenlediği ödül töreninde ‘Alüminyum Sac & Levha ve Folyo Kategorisi’nde İhracatın Metalik Yıldızı ödülüne layık görüldü.

02 Mart 2018 Cuma 11:20
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Kibar dış ticaret’e ihracatın metalik yıldızı ödülü

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) bu yıl 8’incisi düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’ne İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz’ün yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan katıldı. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in dış ticaret şirketi olan Kibar Dış Ticaret, törende ‘Alüminyum Sac & Levha ve Folyo Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Kibar Dış Ticaret adına ödülü Kibar Holding COO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aldı.

Dış ticaret hacmi yıllık 1.5 milyon ton

Türkiye`nin önde gelen birçok özel ve devlet sanayi kuruluşunun ihracatını gerçekleştiren Kibar Dış Ticaret, Kibar Grubu'nun güçlü ticari kültürünün özgün bir temsilcisi konumunda. Dış ticaret hacmini istikrarlı bir şekilde arttıran Kibar Grubunun dış ticaret hacmi 1.5 milyon ton/yıl seviyelerine ulaşmış durumda. Kibar Grubu Türkiye’de başlatılan dış ticaret atılımlarına öncülük etmeyi hedefliyor.

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