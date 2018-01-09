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KIA’ ya üç “Good Design” ödülü birden!!!

Yenilikçi ve modern tasarımlarıyla çok sayıda ödül alan KIA Motors, 2017 GOOD DESIGN ödüllerinde üçlü zafer kazandı. Aralıksız sekiz yıl üst üste GOOD DESIGN tarafından ödüllerinde başarı kazanan KIA, bu yılki değerlendirmede Rio, Stinger ve Niro modelleri ile ödülleri topladı.

KIA’ ya üç “Good Design” ödülü birden!!!

Yenilikçi ve modern tasarımlarıyla çok sayıda ödül alan KIA Motors, 2017 GOOD DESIGN ödüllerinde üçlü zafer kazandı. Aralıksız sekiz yıl üst üste GOOD DESIGN tarafından ödüllerinde başarı kazanan KIA, bu yılki değerlendirmede Rio, Stinger ve Niro modelleri ile ödülleri topladı.

09 Ocak 2018 Salı 16:20
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KIA’ ya üç “Good Design” ödülü birden!!!

Tasarım ve fonksiyonellikleri ile KIA’nın üç yeni modeli, 2017 GOOD DESIGN ödüllerine damgasını vurdu. KIA; yeni kompakt hatchback Rio, spor sedan Stinger ve hibrit crossover Niro modelleri ile GOOD DESIGN’da “Ulaşım” kategorisinde ödüle layık görüldü. Geçmiş yıllarda  Telluride Concept (2016), GT4 Stinger Concept (2014) Soul EV ve premium sedan Cadenza ile ödül alan KIA, bu yılla beraber sekiz yıldır üst üste GOOD DESIGN’da başarı elde etti. Namyang (Kore), Irvine  (California – ABD) ve Frankfurt (Almanya) stüdyolarının ortak çalışması sonucu tasarlanan  Rio, Stinger ve Niro; bu üç farklı tasarım ofisinin uyumlu çalışmasını gözler önüne seriyor.

“Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi” iş birliği ile “Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi” tarafından her yıl düzenlenen GOOD DESIGN ödül programı; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki markaların yenilikçi ve çağdaş tasarımlarını değerlendiriyor. Tasarım uzmanları, medya temsilcileri ve farklı sektörlerden endüstri uzmanlarından oluşan bağımsız jüri ödülleri verirken; tasarım yeniliği, yeni teknoloji kullanımı, şekil ve işlev kullanımı, malzeme ve konstrüksiyon, fayda, verimlilik ve çevresel etkiler olmak üzere çok sayıda kriteri göz önünde bulunduruyor.

1950'den bu yana dünyanın en etkili tasarım ödülleri arasında yer alan GOOD DESIGN’da bu yıl 49 ülkeden çok sayıda ürün farklı kategorilerde değerlendirmeye katıldı ve KIA’nın üç modeli jüriyi kendine hayran bırakarak ödüle layık görüldü. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:55
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