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KIA STONIC: Göz alıcı ve kendinden Emin Crossover

07 Temmuz 2017 Cuma 15:26
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KIA’nın yeni B segmenti crossover modeli, “Stonic” adıyla pazara sunulmaya hazırlanıyor… Avrupalı tüketicinin görüş ve beklentileri doğrultusunda Avrupa’da tasarlanan kompakt boyutlu crossover Stonic, dikkat çekici tasarımı ile beğeni topluyor. Form ve fonksiyon olarak KIA’nın büyük SUV modellerinden ilham alan Stonic, göz alıcı ve kendinden emin tavrıyla ilgi odağı oluyor… Yeni KIA Stonic, 2017’nin 4. çeyreğinde otomobilseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

KIA STONIC: Göz alıcı ve kendinden Emin Crossover
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden KIA, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Tasarımlarıyla ödül almayı gelenek haline getiren KIA, ürün gamının en son halkasını oluşturacak olan yeni B segmenti crossover modeline Stonic adını veriyor. Stonic, müzikte ilk ve son nota dizinini ifade eden Speedy ve Tonik kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yeni KIA Stonic görünümü ve tarzıyla kompakt SUV segmentine son derece atak ve kıvrak, tamamen yeni ve taze bir yaklaşım getiriyor.



Yüksek omuz çizgisini tamamlayan eğimli tavan çizgisi ve özel olarak tasarlanan tavan rayları aracın sportif görünümünü desteklerken, tamamen özgün stop lambası tasarımı ise Stonic’in genç ve fütüristik görünümü ile bütünleşiyor. Keskin yatay çizgiler ve yumuşak yalın yüzeylerin birbiriyle uyumunu gözler önüne seren KIA Stonic, kompakt boyutları ve düşük ağırlık merkezi ile B-crossover segmentine tamamen yeni bir soluk katıyor.



Yeni Stonic’in iç mekan yatay çizgileri, yalın yüzeyleri ve geometrik formları dış tasarımını tamamlıyor. Teknolojiyi ve ergonomiyi esas alan Yeni KIA Stonic, kompakt boyutlara karşın akıllıca uygulanan mimari sayesinde sürücü ve beraberindeki yolculara geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. 352 litrelik bagaj hacmine sahip KIA Stonic, iki katlı bagaj zemini ile de kullanım kolaylığını destekliyor. 1.25 ve 1.4 litre benzinli, 1.6 litre dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip KIA Stonic, yüksek verimlilik ile tutumlu ve performanslı bir sürüş sağlıyor. Yeni Stonic, sunduğu bu özellikler ile Avrupalı kullanıcılarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.



Önden çekişli KIA Stonic, Elektronik Stabilite Programı (ESC), Araç Denge Yönetimi (VSM), Yaya Algılama ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCA) da dahil Otonom Acil Durum Freni (AEB), Arka Çapraz Trafik Denetimi (RCTA), Kör Nokta Algılama (BSD) ve Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS) olmak üzere DRIVE WISE Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) çözümleri ile Avrupa yollarında güvenlikten ödün vermeden üstün bir sürüş keyfi yaşatıyor. Uzun Far Desteği (HBA) ve Sürücü Yorgunluk Uyarısı (DAW) gibi özellikleri ile de sürüş güvenliğini daha da geliştiriyor.



Modern çağın gereksinimlerine uygun olarak dokunmatik geniş ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ile akıllı telefon entegrasyonu vadeden KIA Stonic, direksiyon ve süspansiyon ayarı ile de sürüş zevkini maksimum seviyede tutmayı amaçlıyor.


Yeni Stonic, Türk tüketicisi ile 2017 yılının dördüncü çeyreğinde buluşacak.
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