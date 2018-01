KIA STINGER VE STONIC İLE EuroNCAP'TEN BEŞ YILDIZ ALDI...

Yeni spor sedan KIA Stinger ve kompakt crossover KIA Stonic, bağımsız organizasyon EuroNCAP’in en güncel çarpışma testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi. Stinger’ın tüm versiyonları (benzinli, dizel, dört tekerlekten çekişli veya arkadan itişli) ile beraber, opsiyonel olarak Aktif Güvenlik Teknolojileriyle donatılan tüm Stonic versiyonlarının tam not aldığı testte, KIA güvenlik konusundaki başarısını kanıtladı.

Stinger, EuroNCAP testlerinde yetişkin korunmasında %93, çocuk yolcu korunmasında %81, yaya korumasında %78 ve “Güvenlik Yardımcısı” kategorisinde %82 ile derecelendirildi. KIA’nın “Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri” ile donatılan Stonic versiyonları ise; yetişkin korunmasında %93, çocuk yolcu korunmasında %84, yaya korumasında %71 ve 'Güvenlik Yardımcısı' kategorisinde %59 ile derecelendirildi.

Gelişmiş yüksek dayanımlı çelik gövde, Stonic’te 6 ve Stinger’da 7 adet bulunan standart hava yastıkları, kapsamlı pasif ve ileri teknoloji ürünü aktif güvenlik özellikleri kaydedilen skorda etkili oldu. EuroNCAP testlerinde her iki modelde de yolcu kabini çarpışma anında formunu korurken, her bir koltuk farklı uzunlukta yolcular için yüksek güvenlik seviyesi sundu. Özellikle Stinger modeli yolcularına üstün boyun zedelenmesi koruması sağlarken, aktif katlanan motor kaputu sayesinde üstün yaya koruması da sunuyor. Hem Stinger hem de Stonic’te yer alan “Otonom Acil Durum Freni”, “Güvenlik Yardımcısı” kategorisindeki testlerde tüm çarpışmaları önlemeye yardımcı oldu.



İleri teknoloji ürünü aktif güvenlik sistemleri…

KIA’nın en güncel “Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri” (ADAS) ile sunulan Stinger, “Araç Denge Yönetimi” (VSM), “Elektronik Stabilite Kontrolü” (ESC), “Önden Çarpışma Önleme Sistemi” ve Yaya Algılama özelliğine sahip “Önden Çarpışma Uyarı Sistemi”, Dur-Kalk özelliğine sahip “Akıllı Hız Sabitleme Sistemi”, “Şeritte Kalma Yardımcısı”, “Aktif Motor Kaputu” ve “Uzun Far Desteği” ile donatılıyor. “Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi”, düşük hızlardaki manevralar için Park Yardımcısı özelliğine sahip “Çevre Görüş Sistemi” ve “Kör Nokta Çarpışma Uyarısı”, diğer ADAS donanımları olarak devreye giriyor. Stinger’da ayrıca, “Sürücü Dikkat Uyarısı” (DAW) sistemi de standart olarak sunuluyor.

Stonic ise; Yaya Algılama özelliğine sahip “Önden Çarpışma Önleme Sistemi”, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı özelliğine sahip “Kör Nokta Çarpışma Uyarısı” ve “Şeritten Çıkma Uyarısı” gibi ADAS teknolojileri ile dikkat çekiyor. Stonic’te ayrıca, “Araç Denge Yönetimi” (VSM) ve “Elektronik Stabilite Kontrolü” (ESC) standart, Sürücü Dikkat Uyarısı” (DAW) ise opsiyonel olarak sunuluyor.

KIA Stonic, Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak.