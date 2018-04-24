Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

Khan Academy Türkçe gönüllü desteği ile büyüyor…

Dünyanın en büyük online sınıfı olarak tanımlanan Khan Academy’nin Türkiye ofisi, dört yılı geride bıraktı. Kısa sürede 50 milyonun üzerinde ders vererek dijital eğitimde önemli kaynaklardan birisi haline gelen Khan Academy Türkçe’den her gün 100 bin kişi yararlanıyor. Khan Academy Türkçe’ye beş yüzün üzerinde gönüllü destek veriyor. Tamamen ücretsiz ve herkese açık olan platformun hedefi; eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak.

Khan Academy Türkçe gönüllü desteği ile büyüyor…

Dünyanın en büyük online sınıfı olarak tanımlanan Khan Academy’nin Türkiye ofisi, dört yılı geride bıraktı. Kısa sürede 50 milyonun üzerinde ders vererek dijital eğitimde önemli kaynaklardan birisi haline gelen Khan Academy Türkçe’den her gün 100 bin kişi yararlanıyor. Khan Academy Türkçe’ye beş yüzün üzerinde gönüllü destek veriyor. Tamamen ücretsiz ve herkese açık olan platformun hedefi; eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak.

24 Nisan 2018 Salı 11:10
5166 Okunma
Khan Academy Türkçe gönüllü desteği ile büyüyor…

Eğitimde fırsat eşitliğine destek amacıyla yola çıkan ve kısa sürede beş yüzün üzerinde gönüllüye ulaşan Khan Academy Türkçe; geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Gönüllü Buluşması” ile hem gönüllülerine teşekkür etti hem de yıl içinde yapılan çalışmaları paylaştı. Toplantıya karılan yeni gönüllü ve gönüllü adaylarına ise Khan Academy Türkçe’nin misyonu dâhilinde gelecek dönem için planlanan çalışma alanları sunuldu. Sosyal girişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramlarını eğitim ile bir araya getiren Khan Academy Türkçe; 500’den fazla gönüllüsü, farklı kurumlarla ile işbirlikleri, pilot okulları, gönüllü öğretmenleri ve sunduğu ücretsiz dijital kütüphanesi ile önemli bir başvuru kaynağı haline geldi.

STFA Grubu’nun eğitimde fırsat eşitliğine destek amacıyla hayata geçirdiği ve bir STFA Vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından Türkçe’ye kazandırılan Khan Academy Türkçe; matematikten organik kimyaya, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine, ya da okul müfredatından bağımsız olarak finanstan sanat tarihine pek çok konuda dünya standartlarında içerik sunuyor. Khan Academy Türkçe’nin 6,500 eğitim videosu içeren kütüphanesi, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile her gün, her yaştan 100 binden fazla öğrenme meraklısına kapılarını açıyor.


Hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarla işbirlikleri ve artan gönüllü desteğiyle Khan Academy Türkçe’nin hızla yaygınlaştığını belirten Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal konuyla ilgili şunları söyledi: “Khan Academy’nin ilk uluslararası girişimi olarak yola çıkarken, misyonumuzu Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olarak belirlemiştik. En önemli gücümüzü bize çeviriden seslendirmeye pek çok alanda destek veren gönüllülerimizden alıyoruz. Sayıları her geçen gün artan gönüllülerimiz ile Türkiye’de hem online eğitimin geleceği hem de teknoloji destekli ve insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışının yaygınlaşması için canla başla çalışmaya ve daha da çok kişiye ücretsiz öğrenme imkânı ulaştıran bir açık kütüphane sunmaya devam edeceğiz. İsteyen herkes, Khan Academy gönüllüsü olarak başvurabilir ve kendi bilgi, birikim ve yeteneğine uygun alanlarda destek vererek, Türkçe eğitime katkı sunabilir.”

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim