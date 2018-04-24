Khan Academy Türkçe gönüllü desteği ile büyüyor…

Eğitimde fırsat eşitliğine destek amacıyla yola çıkan ve kısa sürede beş yüzün üzerinde gönüllüye ulaşan Khan Academy Türkçe; geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Gönüllü Buluşması” ile hem gönüllülerine teşekkür etti hem de yıl içinde yapılan çalışmaları paylaştı. Toplantıya karılan yeni gönüllü ve gönüllü adaylarına ise Khan Academy Türkçe’nin misyonu dâhilinde gelecek dönem için planlanan çalışma alanları sunuldu. Sosyal girişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramlarını eğitim ile bir araya getiren Khan Academy Türkçe; 500’den fazla gönüllüsü, farklı kurumlarla ile işbirlikleri, pilot okulları, gönüllü öğretmenleri ve sunduğu ücretsiz dijital kütüphanesi ile önemli bir başvuru kaynağı haline geldi.

STFA Grubu’nun eğitimde fırsat eşitliğine destek amacıyla hayata geçirdiği ve bir STFA Vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından Türkçe’ye kazandırılan Khan Academy Türkçe; matematikten organik kimyaya, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine, ya da okul müfredatından bağımsız olarak finanstan sanat tarihine pek çok konuda dünya standartlarında içerik sunuyor. Khan Academy Türkçe’nin 6,500 eğitim videosu içeren kütüphanesi, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile her gün, her yaştan 100 binden fazla öğrenme meraklısına kapılarını açıyor.



Hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarla işbirlikleri ve artan gönüllü desteğiyle Khan Academy Türkçe’nin hızla yaygınlaştığını belirten Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal konuyla ilgili şunları söyledi: “Khan Academy’nin ilk uluslararası girişimi olarak yola çıkarken, misyonumuzu Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olarak belirlemiştik. En önemli gücümüzü bize çeviriden seslendirmeye pek çok alanda destek veren gönüllülerimizden alıyoruz. Sayıları her geçen gün artan gönüllülerimiz ile Türkiye’de hem online eğitimin geleceği hem de teknoloji destekli ve insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışının yaygınlaşması için canla başla çalışmaya ve daha da çok kişiye ücretsiz öğrenme imkânı ulaştıran bir açık kütüphane sunmaya devam edeceğiz. İsteyen herkes, Khan Academy gönüllüsü olarak başvurabilir ve kendi bilgi, birikim ve yeteneğine uygun alanlarda destek vererek, Türkçe eğitime katkı sunabilir.”