KFC’nin tavukları artık daha da çıtır!

DUBLE ÇITIR KOVA

İki kişilik bir menü olan Duble Çıtır Kova’da 10 kemiksiz çıtır, 14 hot shots, 2 biscuit, 2 çıtır kıtır cips, 2 patates, 2 orta boy içecek ile birlikte barbekü, ranch, sarımsaklı mayonez, acı sos ve acılı mayonez soslarının bulunduğu ‘ortaya karışık sos tabağı’ yer alacak. Menü 36 liradan satışa sunulacak.

DUBLE ÇITIR KUTU

Tek kişilik kutu menü olan Duble Çıtır Kutu’da 5 kemiksiz çıtır, 7 hot shots, 1 biscuit, 2 adet sos, 1 çıtır kıtır cips, 1 patates ve 1 orta boy içecek yer alacak. İsteyenlerin 2 lira ödeyerek ‘ortaya karışık sos tabağı’ ve 1 lira ödeyerek fazladan çıtır kıtır cips alabileceği menü, 20.90 liradan satılacak.

KFC Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Şener, yeni yılda yepyeni ürün ve lezzetleri müşterileriyle buluşturacaklarını dile getirerek, “2017 yılında keyifli kampanyalarımızla tavukseverleri yeni tatlarla tanıştırmaya devam edeceğiz. ‘Parmak ısırtan’ lezzetlerimizle gireceğimiz yeni dönemde yine müşterilerimizi dinleyeceğiz ve onlara enfes seçenekler sunacağız” diye konuştu.

KFC Türkiye, yeni menüleriyle 2017’de daha ‘çıtır’ olmaya hazırlanıyor. Ocak ayında çıkacak iki yeni menüsüyle çıtır lezzetlerinde duble etki yaratacak olan KFC Türkiye, enfes soslarıyla da tavukseverlerle buluşacak. Duble Çıtır Kova ile yepyeni bir yeme deneyimi yaşayacak olan KFC müşterileri, çıtır tavukları önce sosa banıp sonra un ufak edilmiş cipse batırarak çıtır lezzeti katlayacak. İki kişilik “Duble Çıtır Kova” ve tek kişilik “Duble Çıtır Kutu” menüleriyle birlikte ‘çıtır kıtır cips’i tavukseverlerin beğenisine sunacak KFC Türkiye, “Önce sosa, sonra cipse batır. Kıtır kıtır!” sloganıyla tavukseverleri yepyeni bir lezzetle tanıştıracak.