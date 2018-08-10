Kesimoğlu’ndan ‘’Göktaşı’’ filmi setine ziyaret

Armağan Köyü’nde çekimleri yaklaşık 1,5 aydır devam eden film setini ziyaret eden Vali Bilgin ve Başkan Kesimoğlu film ekibi ile bir araya gelerek film hakkında bilgi aldılar.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli’nin her alanda cazibe merkezi haline gelmeye başladığını belirterek ‘’ Kırklareli’mize bağlı Armağan Köyü’nde çekimleri devam eden Göktaşı sinema filminin setini Sayın Valimiz Osman Bilgin ile ziyaret ettik.

Her geçen gün turizm ve kültür alanında daha çok ön plana çıkan ilimiz gelişiyor, güzelleşiyor.

Ziyaretimize katılan İl Başkanımız Tayfun Okan Çobancık, Merkez İlçe Başkanımız Gürcan Saatçı ve arkadaşlarımıza, bizi çok güzel ağırlayan değerli oyuncularımıza ve prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi.