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Kepenk boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:11
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı

Kepenk boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerinin otomatik kepenk boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hükümet Caddesi'nde bir iş yerinin otomatik kepenginin boşluğuna yavru kedi sıkıştığının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler, otomatik kepengin kapak kısmını sökerek yavru kedi kurtarmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkmayan kediyi, itfaiye eri Çetin Güner, yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki boşluğa girerek kurtardı.

Kediyi kurtaran itfaiye eri boşluktan arkadaşlarının yardımıyla çıkabildi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, yaptığı açıklamada, her canlının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "İtfaiye eri çok dar yerde sıkışan kediyi kurtararak büyük bir başarı göstermiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi. 

Anadolu Haber Ajansı
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