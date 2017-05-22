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Kepçe doğalgaz borusunu "yanlışlıkla" deldi

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:12
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Bağcılar'da kazı çalışması yapan kepçe yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi, çıkan yangında 2 iş makinesi hasar gördü

Kepçe doğalgaz borusunu
İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kazı çalışması yapan kepçenin yanlışlıkla doğalgaz borusuna çarpması sonucu çıkan yangında 2 iş makinesi yanarak hasar gördü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bir firmaya ait iş makinesi, İSKİ hattında su borusu döşeme çalışması yaparken yanlışlıkla toprak altındaki doğalgaz borusuna çarptı. Plastik borunun yırtılmasıyla boşalan doğalgaz alev aldı. Kazı çalışması yapan kepçenin ön tarafı ile yan tarafta bulunan kamyonet alev alarak yandı.

Çalışanlar ve çevredekiler bölgeden hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinin yakınında bulunan Bağcılar İtfaiyesi yangına müdahale ederken bölgeye gelen doğalgaz ekipleri de hattaki gazı kesti.

Yakın binalarda oturanların dışarı kaçtığı görülürken yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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