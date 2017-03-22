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Kendi işinin patronu olmak isteyenlere Olev’den çağrı

22 Mart 2017 Çarşamba 12:28
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İstanbul’da adresten adrese ulaşım sağlayan Olev’in kurucusu Ertunç Çiriş’ten kendi aracı ile çalışmak isteyenlere çağrı geldi. Çiriş, Olev sürücülerinin aylık ortalama kazancının 10 bin TL’yi bulabileceğini söyledi.

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere Olev'den çağrı
 Adresten adrese ulaşım sağlayan ilk yerli uygulama Olev’in kurucusu Ertunç Çiriş, kendi araçları ile İstanbul’da Olev sürücüsü olarak çalışmak isteyenlere çağrıda bulundu. 2010 ve üzeri modelde 9+1 yolcu kapasiteli araç sahibi herkesin gerekli kriterlerin karşılanması koşulu ile Olev sürücüsü olabileceğini söyleyen Çiriş, “Sürücülerimizin aylık ortalama kazancı 10 bin TL’yi bulurken, yapılan yatırımın geri dönüşü için gereken süre 1,5-2 yıl olarak hesaplanıyor. Sürücüler çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyorlar” dedi.
 
İlgili yasaların öngördüğü belgelerin temininin yanı sıra araç ve avantajlı yakıt alımı konularında da Olev’in sürücülere danışmanlık yaptığını belirten Ertunç Çiriş, “Tamamen yasal bir platformda hizmet veren bir kurum olarak, tüm süreçlerin yasalara uygun olması ön koşulumuz. Alanının ilk yerli markası olan Olev’in kusursuz hizmet yaklaşımını en iyi şekilde temsil edebileceğine inanan ve kendi işinin patronu olmak isteyen sürücü arkadaşlarımızla aynı yolda ilerlemekten mutluluk duyacağız” dedi.
 
Olev hakkında:
Olev, İstanbul’da VIP araçlarla adresten adrese ulaşımın yasal bir zeminde, konforlu ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesini amaçlayan bir mobil uygulamadır. Olev kullanıcıları birkaç dokunuşla sistemde kayıtlı araçlardan birini çağırabilir, ödeyecekleri yaklaşık tutarı yolculuğa başlamadan önce görüntüleyebilirler. Türk girişimciler tarafından hayata geçirilen Olev, kendi alanındaki ilk yerli uygulamadır. Sistemdeki tüm kazançlar vergilendirilmektedir.
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