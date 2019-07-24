Kemençeyi çaldı, Başbakan oldu!

Boris Johnson, 2012'de Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekovitrin tarafından "Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülüne layık görülmüştü. Johnson’un özel davetlisi olarak Londra’ya giden Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak başkanı ziyaret etmiş ve ödülünü takdim etmişti.

KEMENÇE ÇALDI, BAŞBAKAN OLDU

Boris Johnson’a Londra’daki ödül takdimi sırasında Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve yazarımız Mehmet Okumuş tarafından “Bu kemençeyi çalan başbakan oluyor. Umarım siz de olursunuz” diyerek, kemençe hediye edilmişti. Johnson kemençeyi çaldı ve 7 yıl sonra İngiltere Başbakanı oldu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2012'de Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekovitrin tarafından "Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülüne layık görülmüştü. Johnson’un özel davetlisi olarak Londra’ya giden Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak başkanı ziyaret etmiş ve ödülünü takdim etmişti. Sıra dışı kişiliğiyle ilgi toplayan Johnson, Ekovitrin ekibini Londra'daki makamında ağırlamış ve bir röportaj vermişti.