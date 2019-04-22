Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Çubuk Akkuzu Mahallesi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

YUMRUK VE TEKME ATTILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk atarak saldıran grup, araçları da taşladı.

DURUMU İYİ

Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü ve durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

5 saldırgan tutuklandı içlerinden birinin AK PArti üyesi olduğu tespit edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu açıklayarak partiden ihraç edildiğini ve İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.