Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.
Çubuk Akkuzu Mahallesi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.
YUMRUK VE TEKME ATTILAR
Kemal Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk atarak saldıran grup, araçları da taşladı.
DURUMU İYİ
Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü ve durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi
5 saldırgan tutuklandı içlerinden birinin AK PArti üyesi olduğu tespit edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu açıklayarak partiden ihraç edildiğini ve İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerini kullandı.
Ak Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019