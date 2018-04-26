Keiretsu, Mall IQ’ya Yatırım Yaptı!

Hem Türkiye’de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum, start up’lara desteğini sürdürüyor. Geçen yıl 8 farklı girişime 10 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiren Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptı. Her yıl dünyada start up’lara 800 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum’un Türkiye iştiraki olan Keiretsu Forum Türkiye, sadece bu yıl Türkiye’de 10’dan fazla start up’a 15 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

Kullanıcı sayısını ilk çeyrekte yüzde 50 artırdı!

2015’te kurulan ve merkezi San Francisco’da bulunan Mall IQ, kendi geliştirdiği ve ek donanım gerektirmeyen kapalı alan lokasyon teknolojisi ile müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiriyor. Mall IQ, özellikle GPS’in çekmediği AVM gibi kapalı alanlarda ve alışverişin yoğun olduğu caddelerde, kullanıcıların alış-veriş niyetlerine ve alışkanlıklarına ışık tutuyor. AVM’lerde bulunan markalar, bu bilgiler ışığında müşterilerine doğru yer ve zamanda kampanyalarını ulaştırıyor. Böylece kampanyaların geri dönüş oranlarını ciddi miktarda arttırma olanağı buluyorlar. Ayrıca, Mall IQ, mağazalardaki sinyaller değiştikçe otomatikman fark edip kendini adapte eden ‘machine learning- makine öğrenimi’ algoritmalarını kullanarak servisini her daim güncel tutuyor. 2018’in ilk 3 ayında kullanıcı sayısını %50 arttıran Mall IQ, 3 yeni mobil uygulamaya daha hizmet vermeye başlayarak 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı. Mall IQ, hali hazırda şu anda Türkiye’de 60 AVM ve 10.000 tekil mağazada kullanılıyor.

