Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307

Keiretsu, Mall IQ’ya Yatırım Yaptı!

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, start up’lara desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Geride bıraktığımız yıl 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak San Francisco merkezli bir teknoloji şirketi olan Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptı. Kendi geliştirdiği ve ek donanım gerektirmeyen kapalı alan lokasyon teknolojisini kullanan Mall IQ, makine öğrenmesi ile müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiriyor. Markalar, bu bilgiler ışığında müşterilerine doğru yer ve zamanda kampanyalarını ulaştırıyor. Böylece kampanyaların geri dönüş oranlarını ciddi miktarda arttırma olanağı buluyor.

Keiretsu, Mall IQ’ya Yatırım Yaptı!

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, start up’lara desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Geride bıraktığımız yıl 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak San Francisco merkezli bir teknoloji şirketi olan Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptı. Kendi geliştirdiği ve ek donanım gerektirmeyen kapalı alan lokasyon teknolojisini kullanan Mall IQ, makine öğrenmesi ile müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiriyor. Markalar, bu bilgiler ışığında müşterilerine doğru yer ve zamanda kampanyalarını ulaştırıyor. Böylece kampanyaların geri dönüş oranlarını ciddi miktarda arttırma olanağı buluyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:23
1518 Okunma
Keiretsu, Mall IQ’ya Yatırım Yaptı!

Hem Türkiye’de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum, start up’lara desteğini sürdürüyor. Geçen yıl 8 farklı girişime 10 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiren Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptı. Her yıl dünyada start up’lara 800 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum’un Türkiye iştiraki olan Keiretsu Forum Türkiye, sadece bu yıl Türkiye’de 10’dan fazla start up’a 15 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor. 
Kullanıcı sayısını ilk çeyrekte yüzde 50 artırdı!
2015’te kurulan ve merkezi San Francisco’da bulunan Mall IQ, kendi geliştirdiği ve ek donanım gerektirmeyen kapalı alan lokasyon teknolojisi ile müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiriyor. Mall IQ, özellikle GPS’in çekmediği AVM gibi kapalı alanlarda ve alışverişin yoğun olduğu caddelerde, kullanıcıların alış-veriş niyetlerine ve alışkanlıklarına ışık tutuyor. AVM’lerde bulunan markalar, bu bilgiler ışığında müşterilerine doğru yer ve zamanda kampanyalarını ulaştırıyor. Böylece kampanyaların geri dönüş oranlarını ciddi miktarda arttırma olanağı buluyorlar. Ayrıca, Mall IQ, mağazalardaki sinyaller değiştikçe otomatikman fark edip kendini adapte eden ‘machine learning- makine öğrenimi’ algoritmalarını kullanarak servisini her daim güncel tutuyor. 2018’in ilk 3 ayında kullanıcı sayısını %50 arttıran Mall IQ, 3 yeni mobil uygulamaya daha hizmet vermeye başlayarak 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı. Mall IQ, hali hazırda şu anda Türkiye’de 60 AVM ve 10.000 tekil mağazada kullanılıyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır
CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır
DİJİTAL DÜNYADA YÖNETİMİN YENİ STRATEJİLERİ TARTIŞILDI…
DİJİTAL DÜNYADA YÖNETİMİN YENİ STRATEJİLERİ TARTIŞILDI…
AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL
AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim