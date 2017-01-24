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Kedinin tedavisi için gönül köprüsü kuruldu

24 Ocak 2017 Salı 11:42
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Elazığ'da 2 odalı evlerini 50'nin üzerinde sokak kedisine açan Yücesu ailesinin "Karamel" ismini verdiği kedi rahatsızlanınca, yardımına Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve gönüllü öğrenciler yetişti

Kedinin tedavisi için gönül köprüsü kuruldu
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da nöbet geçiren sokak kedisi "Karamel" için gönüllüler, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi adeta seferber oldu.

Tarihi Harput Mahallesi'ndeki 2 odalı evininin kapılarını eşi ve 3 çocuğu ile 4 yılı aşkın süredir 50'nin üzerinde sokak kedisine açan 58 yaşındaki Nuriye Yücesu'nun "Karamel" ismini verdiği kedisi rahatsızlandı.

Yücesu'nun kapısına yavruyken gelen ve 3 yıldır ailenin yanında kalan "Karamel", son zamanlarda nöbet geçirmesi üzerine aile durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan kontrol ve yapılan aşının ardından kedi, ileri tetkik için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Buradaki araştırmada rahatsızlığın kesin teşhisi için MR'a ihtiyaç olduğu belirlendi. MR'ın Elazığ'da bulunmaması dolayısıyla Karamel, gönüllü öğrenciler tarafından sevk edildiği Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edilmek üzere uçakla Ankara'ya götürüldü.

Evde kedinin muayenesini yapan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Vesile Tutcugil, sokak kedilerine bakan aileye tıbbi olarak destek sunduklarını söyledi.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile iş birliği halinde çalıştıklarını ifade eden Tutcugil, "Karamel'in bir süredir epileptik nöbetler geçiriyormuş. Ailenin iletmesi üzerine eve gelip ön kontrollerimizi ve muayenemizi yaptık. Şu anda gözle görülür ve muayenede ortaya çıkacak bir durum söz konusu olmadığından fakültelerden yardım alacağız." dedi.

Nuriye Yücesu'nun kızı Tülay Yücesu da yavruyken bakmaya başladıkları kedinin son 15 günde farklı davranışlar sergilediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Epilepsi gibi görülen nöbetler oluyordu. Kendisini ve yerleri tırmalayarak, baygın tavırlar sergilemeye başladı. Belediye ve fakülte ile tedavisi konusunda bir gönül bağı kurduk. İnşallah Karamel'in tedavisinde olumlu bir sonuç alırız. Bu konuda hem belediyemize hem de fakültemize teşekkür ediyorum. Bakımını yaptığımız kedilerden vazgeçemiyoruz."


Anadolu Haber Ajansı
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