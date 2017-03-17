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KDK'YA "YGS" BAŞVURUSU

17 Mart 2017 Cuma 17:24
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Geç kaldıkları için YGS'ye giremeyen öğrenciler, KDK'ya başvuru yaptı

KDK'YA
ANKARA (AA) - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrenciler, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamada, geç kaldığı için YGS'ye giremeyen öğrencilerin, mağdur olduklarını belirterek, kuruma müracaatta bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, başvurularında öğrencilerin, trafiğin yoğun olduğunu, aynı bahçe içinde aynı isimle ortaokul ve lisenin bulunması nedeniyle okulları karıştırdıklarını bildirdikleri kaydedildi.

Öğrencilerin, sınava 1-2 dakika gibi kısa süre geç kaldıklarını, sınava alınmayarak, emeklerinin hiçe sayıldığını, okuma haklarının ellerinden alındığını belirttikleri vurgulandı.

Açıklamada, kabul edilen başvuruların, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde inceleneceği bildirildi.

 

Anadolu Haber Ajansı
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