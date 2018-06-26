Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727

Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 13'nci yılında Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki anıt mezarı başında anıldı.

Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 13'nci yılında Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki anıt mezarı başında anıldı.

26 Haziran 2018 Salı 16:41
1364 Okunma
Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

Kanserden 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun Yeşilköy Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen anma törenine annesi Hüsniye, ablası Canan, abisi Hüseyin Orhan ve kardeşi Niyazi Koyuncu, Halkevleri Hopa Şube Başkanı Kamil Ustabaş, CHP Hopa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Hopaspor taraftar gruplar olan, 'Denizin Asi Çocukları' ve 'Şehrin Azizleri' taraftar grupları, dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan anma töreni, Kazım Koyuncu ile ilgili duygu ve düşüncelere yer verilen konuşmalarla devam etti.
Kazım Koyuncu’yu, aramızdan ayrılışının 13'nci yılı dönümünde anmak için sevenleriyle, dostlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden sanatçının ağabeyi Hüseyin Orhan Koyuncu, “İçimizdeki hüzün, burukluk her zaman var. Böyle özel zamanlarda daha duygusal oluyoruz. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onore ediyor. İyi ki böyle bir insan aramızdan geçti, var oldu. Kazım’ın düşünceleri, fikirleri, yaptığı ne varsa sevenleri sayesinde yaşatılacak. Geriye güzel işler bıraktı, sevgi bıraktı. Sanatsal kişiliğinin yanı sıra yaptıklarıyla gençlere örnek olması bizi mutlu ediyor. Özellikle gençlere iyi bir miras bıraktı. Anma törenlerinde ailesi olarak ister istemez daha çok üzülüyoruz. Sevenleri bizleri yalnız bırakmıyor. Onları burada görmek bizi mutlu ediyor. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Hopasporlu taraftar grupları şampiyonluk kupasını Kazım koyuncunun mezarı başına götürerek 3. Lig için söz verdiler. Taraftar grupları burada yaptığı açıklamada “Kazım dillerin zenginliği içerisinde türkülerini söylerdi. Türkülerinde insani değerler vardı, isyan vardı, direnme vardı. Doğa vardı, deredeki balık vardı, demokrasi vardı, devrimcilik vardı. Çünkü türküler hangi dilden olursa olsun hiçbir zaman hiçbir toplumu aldatmamıştır”  dediler 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Walter’s Coffee Pop-Up Store, Emaar Square Mall’da açıldı
Walter’s Coffee Pop-Up Store, Emaar Square Mall’da açıldı
KONUT ALMAK İÇİN EN AVANTAJLI DÖNEM
KONUT ALMAK İÇİN EN AVANTAJLI DÖNEM
MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI
MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim