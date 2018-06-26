Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

Kanserden 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun Yeşilköy Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen anma törenine annesi Hüsniye, ablası Canan, abisi Hüseyin Orhan ve kardeşi Niyazi Koyuncu, Halkevleri Hopa Şube Başkanı Kamil Ustabaş, CHP Hopa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Hopaspor taraftar gruplar olan, 'Denizin Asi Çocukları' ve 'Şehrin Azizleri' taraftar grupları, dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan anma töreni, Kazım Koyuncu ile ilgili duygu ve düşüncelere yer verilen konuşmalarla devam etti.

Kazım Koyuncu’yu, aramızdan ayrılışının 13'nci yılı dönümünde anmak için sevenleriyle, dostlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden sanatçının ağabeyi Hüseyin Orhan Koyuncu, “İçimizdeki hüzün, burukluk her zaman var. Böyle özel zamanlarda daha duygusal oluyoruz. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onore ediyor. İyi ki böyle bir insan aramızdan geçti, var oldu. Kazım’ın düşünceleri, fikirleri, yaptığı ne varsa sevenleri sayesinde yaşatılacak. Geriye güzel işler bıraktı, sevgi bıraktı. Sanatsal kişiliğinin yanı sıra yaptıklarıyla gençlere örnek olması bizi mutlu ediyor. Özellikle gençlere iyi bir miras bıraktı. Anma törenlerinde ailesi olarak ister istemez daha çok üzülüyoruz. Sevenleri bizleri yalnız bırakmıyor. Onları burada görmek bizi mutlu ediyor. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hopasporlu taraftar grupları şampiyonluk kupasını Kazım koyuncunun mezarı başına götürerek 3. Lig için söz verdiler. Taraftar grupları burada yaptığı açıklamada “Kazım dillerin zenginliği içerisinde türkülerini söylerdi. Türkülerinde insani değerler vardı, isyan vardı, direnme vardı. Doğa vardı, deredeki balık vardı, demokrasi vardı, devrimcilik vardı. Çünkü türküler hangi dilden olursa olsun hiçbir zaman hiçbir toplumu aldatmamıştır” dediler

