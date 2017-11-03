KAZANCI HOLDİNG, ‘ENERJİ’YE ODAKLANDI

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI



1950’li yıllarda jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum/işletimi ile yolculuğuna başlayan Kazancı Holding, enerji sektörünün lider firmalarından birisi konumuna ulaştı. Bünyesinde Aksa Enerji, Aksa Jeneratör, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve bunların yanı sıra Aksa Tarım ve Aksa Turizm olmak üzere 6 çatı şirket bulunan Kazancı Holding, şu anda ülke ekonomisine, yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam ile önemli katkılar sağlıyor.



AKSA JENERATÖR’DEN 160 ÜLKEYE İHRACAT

Kazancı Holding, enerji sektöründe oldukça iddialı ve büyümeye devam ediyor. 3 kıtada üretim gerçekleştiren ve Türkiye jeneratör pazarının lideri olan Aksa Jeneratör, Amerika’da üretim yapan ilk ve tek Türk jeneratör şirketi. Şirketin Çin’deki fabrikası ise dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip fabrikası ve 160 ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizin en büyük dizel jeneratör ihracatçısı.

Yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Kazancı Holding’in hedefi, enerji sektöründe uzun vadeli stratejik odaklanmayla büyümek ve lider konumunu sürdürmek. Yatırımlarını bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeyi düşünen Kazancı Holding’in bunun dışında tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları da devam ediyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yatırımlarını, ileriye yönelik hedeflerini, enerji sektöründeki yatırımlarını ve gelecek planlarını EKOVİTRİN’e anlattı.



Kazancı Holding, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Holding çatısı altında bulunan şirketler hakkında bilgi verir misiniz?

Kazancı Holding olarak 1950’li yıllarda başlayan yolculuğumuzda jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtımı ve ticareti, enerji üretimi, elektrik satışı ve dağıtımı ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olduk. Enerji sektöründeki yatırımlarımızın yanı sıra 2000’li yıllarda tarım ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımlarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kazancı Holding olarak şu anda Türkiye ekonomisine yaptığımız yatırımlar ve yarattığımız istihdam ile önemli katkılar sağlıyoruz.

Grup şirketlerimiz, kendi alanlarında göstermiş oldukları başarılar ile sektörlerinde öncü firmalar olarak tanınıyor. Bünyemizde, Aksa Enerji, Aksa Jeneratör, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve bunların yanı sıra Aksa Tarım ve Aksa Turizm olmak üzere 6 çatı şirket bulunuyor.

Türkiye’de en geniş coğrafi alana hizmet veren ve doğalgaz dağıtımı konusunda en uzman firmalardan birisi olan Aksa Doğalgaz, 21 lisanslı dağıtım bölgesindeki 27 il ve 135 ilçede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi olarak ön plana çıkan Aksa Enerji, ülkemizde ve yurt dışında kurduğu ve işlettiği linyit, doğal gaz, akaryakıt, rüzgar ve hidroelektrik santralleri ile global bir enerji şirketine dönüştü.

Elektrik segmentinde, Çoruh ve Fırat lisanslı dağıtım bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketleri ile bu bölgelerdeki 4,5 milyon nüfusa yılda yaklaşık 6 milyar KWsa enerji dağıtımı gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde toptan ve perakende elektrik satışı yapan Aksa Elektrik Satış ile Çoruh ve Fırat bölgelerindeki perakende satış şirketlerimiz ise tüm Türkiye’ye yılda 11,3 milyar KWsa elektrik satışı gerçekleştiriyor.

3 kıtada üretim gerçekleştiren ve Türkiye jeneratör pazarının lideri olan Aksa Jeneratör, Amerika’da üretim yapan ilk ve tek Türk jeneratör şirketi. Şirketin Çin tesisi dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip fabrikası ve 160 ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizin en büyük dizel jeneratör ihracatçısı konumunda.

2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Aksa Tarım, kurumsal yapısıyla besicilik ve süt sığırcılığı alanlarında sektöre yön veren firmalar arasında yer alıyor. Toplamda 24 bin dönüm arazi üzerine kurulu Gelemen ve İnanlı’da iki çiftliği bulunan şirketin toplam hayvan kapasitesi 16 bindir. 2016 yılında yaklaşık 22 bin ton süt üretimi gerçekleştirilen çiftliklerimizde ayrıca 37 bin ton mahsul elde ediliyor. Mısır, soya ve arpanın yanı sıra çoğunluğu elma ağacından oluşan, toplam 202 bin adet meyve ağacı ile çiftliklerimiz, Türkiye süt üretiminde ilk 10, besi hayvancılığında ise ilk 5 çiftlik arasında yer alıyor.

Aksa Turizm ise Antalya, Kemer-Göynük’te yer alan 5 yıldızlı Mirada Del Mar Hotel ile yaz ve kongre turizminde ön sıralarda yer alırken, Erciyes Dağı’ndaki 4 yıldızlı Mirada Del Lago Hotel ve 3 yıldızlı Mirada Del Monte Hotel ile kış turizmine hizmet veriyor. Mirada Del Mar Hotel toplam 542 odası ile yaklaşık 100 bin metrekare alanda misafirlerini ağırlarken, Kayseri’de bulunan Mirada Del Lago Hotel 105 oda ve 206 yatak kapasitesine sahip. 87 yatak kapasitesi ile kış sporlarına uygun aktivite merkezine 50 m mesafede bulunan 3 yıldızlı Mirada Del Monte Hotel ise İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in eteklerinde hizmet veriyor.



“GRUBUMUZUN HEDEFİ ENERJİDE BÜYÜMEK”

“Yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Kazancı Holding, zaman içerisinde enerji sektöründeki bütünleşmiş yapısını inşa etti. Grubumuzun hedefi, enerji sektöründe uzun vadeli stratejik odaklanmayla büyümek ve lider konumunu sürdürmek.”



Orta ve uzun vadede girmeyi düşündüğünüz yeni sektörler var mı?

Yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Kazancı Holding, zaman içerisinde enerji sektöründeki bütünleşmiş yapısını inşa etti. Grubumuzun hedefi, enerji sektöründe uzun vadeli stratejik odaklanmayla büyümek ve lider konumunu sürdürmek. Yatırımlarımızı da bu hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlarımız da devam ediyor. Bu anlamda Aksa Tarım olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizin yüksek genetik kapasiteye sahip damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz.



Peki kısa vadede mevcut sektörlerinizden özellikle ağırlık vermeyi düşündüğünüz alanlar hangileri?

Kazancı Holding bünyesindeki şirketlerimiz sadece ülkemizde değil yurt dışı faaliyetleriyle de ilerlemeye devam ediyor. 2017 yılı ilk yarısına baktığımızda bu vizyonla şirketlerimizin varlığını hem Türkiye hem de global anlamda daha da görünür kıldığımıza inanıyoruz. Tarım ve turizm alanlarında da faaliyet gösteriyoruz ancak 2017 yılı bizim enerji sektöründe tüm hedeflerimizi daha da büyüttüğümüz bir yıl oldu.

Aksa Enerji olarak 2015 yılında başladığımız yurt dışına açılım politikamız 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da devam etti. Hâlihazırda hem Afrika’da hem de başka kıtalarda görüşmelerimiz devam ediyor. Globalleşme yolunda hızla ilerlememizi sağlayan bu stratejimiz doğrultusunda, bir enerji şirketi olarak dünyanın herhangi bir yerinde Aksa Enerji markasıyla temel bir ihtiyaca cevap vermek ve oralarda istihdam sağlıyor olmak bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu bağlamda enerji alanındaki faaliyetlerimizi derinleştirmeye devam edeceğiz.

Yine, Türkiye jeneratör pazarının lideri ve 160 ülkeye jeneratör satışı gerçekleştiren Aksa Jeneratör ile özellikle Hindistan ve Afrika’da yatırımlarına hız katarak dünyada ilk beşte olan yerini ilk üçe taşıma hedefiyle yol alıyoruz.

Yurtiçinde ise Aksa Doğalgaz bugün 8 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirirken, 2020 yılında 10 milyar metreküp dağıtım yapmayı, 21 bin 638 km’lik şebeke uzunluğunu ise 2021 yılı sonunda 40 bin km’ye ulaştırmayı hedefliyor. Şirket, bugüne kadar Türkiye doğal gaz sektörüne 2,4 milyar TL yatırım yaptı ve 2021 yılı sonuna kadar 2,4 milyar TL daha yatırım planlıyor. Ayrıca bu yatırımlarıyla birlikte lisans bölgelerine ilave olacak ilçeler ile abone potansiyelini de 4,5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Aksa Elektrik Satış, Aksa Elektrik Dağıtım ve Aksa Elektrik Perakende Satış şirketlerimiz ise müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ederek verdikleri hizmetin katma değerini artıracak. Gerek bayilik, gerekse dağıtım tarafındaki geliştirmelerle birlikte 2021 senesine kadar yaklaşık 1 milyar TL yatırım planlanıyor.

Bunların yanı sıra hayvancılık ve turizm alanında faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aksa Tarım ülkemizin hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarını son teknolojiye sahip çiftliklerinde karşılamaya devam ederken Aksa Turizm çatısı altındaki otellerimizle Türkiye turizmine katkılarımızı artırıyoruz.



“GLOBAL KRİZLERE RAĞMEN YATIRIMA DEVAM”

“Kazancı Holding olarak, son yıllarda enerji sektöründe yaşanan global krizlere rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Çin’de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip jeneratör fabrikası, ABD ve İngiltere’deki üretim tesisleri ve 160 ülkeye ihracatı ile halihazırda global bir şirket olan Aksa Jeneratör’ün yanı sıra Aksa Enerji ile de çok önemli adımlar attık ve küresel birer oyuncu olmak adına yurtdışına açıldık.”

Kazancı Holding’in ana faaliyet alanını enerji sektörü oluşturuyor. Bu alandaki büyüme planınız nedir?

Kazancı Holding olarak, son yıllarda enerji sektöründe yaşanan global krizlere rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Çin’de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip jeneratör fabrikası, ABD ve İngiltere’deki üretim tesisleri ve 160 ülkeye ihracatı ile halihazırda global bir şirket olan Aksa Jeneratör’ün yanı sıra Aksa Enerji ile de çok önemli adımlar attık ve küresel birer oyuncu olmak adına yurt dışına açıldık.

Afrika’da Gana, Mali ve Madagaskar’da kurduğumuz enerji santralleri ve dağıtım bölgelerimize yaptığımız yatırımlar ana yatırım öbeğini oluşturuyor. 2017 özellikle Aksa Enerji için bir dönüm noktası oldu. Acil enerji ihtiyacı bulunan ülkelerde hem grup şirketlerimiz hem de ülkemize hayırlı olacak projeler yapmayı planlıyoruz. Böylece ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayarak ekonomimize destek olduğumuz gibi, enerji açığı olan ülkelere hızlı çözümler getirerek kalkınmalarına da destek olacağız.

Grup şirketlerinizden Aksa Enerji, Türkiye’nin en büyük 50 şirketi arasında yer alıyor. Şirketin bu kadar başarılı olmasının arkasındaki etkenler neler?

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana, Mali ve Madagaskar’daki enerji santralleriyle toplam 2.377 MW kurulu güce sahip.

2015 yılında rotasını yurt dışına çeviren Şirketimiz, Afrika’daki projeleriyle de bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Aksa Enerji bugün Afrika’da 386 MW kurulu güç ile faaliyet gösteriyor ve acil enerji ihtiyacı olan başka ülkelere de hizmet götürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Aksa Enerji ile bu stratejimiz kapsamında ciddi bir büyüme kaydettik. Ayrıca Gana Santrali’nin inşaatını 9,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olmak da Aksa Enerji için bölgede çok büyük bir referans oldu.

Hem Türkiye’de hem de dünyada enerji sektörünün şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, demografik özellikleri, endüstrisi ve altyapısına dayalı büyüme potansiyeliyle çekici bir pazar olarak gelişmesini hızla sürdürüyor. Bununla beraber ülkemiz eşsiz bir coğrafi konuma sahip ve Hazar, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan bir enerji koridorunda yer alıyor.

Türkiye kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içinde. Bu durum da enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirdi.

Enerji üretiminin de serbestleşmesiyle hızlı bir ivme ile serbest elektrik üreticileri bugün Türkiye enerji üretiminde en büyük paya sahip. 2016 yılsonunda serbest elektrik üreticileri Türkiye kurulu gücünün yüzde 61’ini, Türkiye elektrik üretiminin ise yüzde 57’sini oluşturuyor.

2016 yılına baktığımızda dünya ve Türkiye ekonomisinde farklı gelişmelerin yaşandığı çalkantılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalar, bölgesel ve iç karışıklıkla bir durgunluk sürecine giren Türkiye ekonomisine paralel olarak, enerji piyasaları da büyümekte zorlandı; düşük seviyede kalan fiyatlar ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı enerji şirketlerini zorladı. Ancak, Enerji Bakanlığı’nın da destekleriyle TETAŞ, 2016 yılı için yerli kömürden elektrik üreten şirketlerden 6 milyon MWsa’lik fiyat garantili enerji alımı yaparak yerli kömürü destekleme mekanizmasında ilk adımı attı ve 2017 yılı için de aynı desteği 18 milyon MWsa’e yükselterek devam ettirdi. 2016 yılında yerli kömürden elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında arttı. Yerli kömürden enerji üretimine verilen desteğin 2018 yılında da devam etmesini bekliyoruz.

Bu destek mekanizmalarının artmasıyla, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin en önemli yerli kaynağı olan kömürden ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin daha da artacağını düşünüyoruz. 2017 yılında Türkiye’nin ekonomisi, dolayısıyla enerji sektörü de hız kazanmaya ve büyümeye devam etti.

Kazancı Holding, özellikle Afrika’ya yaptığı yatırımlarla global bir enerji devi olma yolunda ilerliyor. Afrika’da gerçekleştirdiğiniz/gerçekleştireceğiniz projelerden söz eder misiniz?

Aksa Enerji ile Afrika’daki projelerimiz ve yatırımlarımız bizi bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri konumuna getirdi. Gana Cumhuriyeti’nde kurulan ve şu anda 280 MW güce ulaşan santral bu sene sonu itibarı ile ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılarken, artan kapasite ile beraber 2018 yılında yüzde 15’ini karşılayacak. Bunun yanı sıra Şirket’in Mali’de 40 MW, Madagaskar’da ise 66 MW kurulu güçte iki santrali daha bulunuyor. Bu santraller de Gana Santrali gibi döviz bazlı ve garantili satış yapıyor.





“AFRİKA’DAKİ MODELİ DİĞER ÜLKELERDE DE UYGULAMAK İSTİYORUZ”

“Enerji alanında, acil enerji ihtiyacı olan çok çeşitli ülkeler ile temaslarımız sürüyor. Hem Afrika kıtasında hem de Uzakdoğu’da çeşitli ülkelerde görüşmelerimize devam ediyoruz. Aksa Enerji’nin Afrika’da başarıyla uyguladığı modeli, farklı kıtalarda farklı ülkelerde de uygulamak istiyoruz.”





Önümüzdeki dönem için yurt dışına başka yatırım planlarınız bulunuyor mu?

Enerji alanında, acil enerji ihtiyacı olan çok çeşitli ülkeler ile temaslarımız sürüyor. Hem Afrika kıtasında hem de Uzak Doğu’da çeşitli ülkelerde görüşmelerimize devam ediyoruz. Aksa Enerji’nin Afrika’da başarıyla uyguladığı modeli, farklı kıtalarda farklı ülkelerde de uygulamak istiyoruz.

Bunun yanı sıra Aksa Jeneratör ile Çin’de bulunan üretim tesisini büyüterek, toplam 120 bin metrekarelik dünyanın en büyük jeneratör üretim tesislerinden biri olduk. Afrika pazarında Cezayir, Gana ve Güney Afrika satış ofislerimizin dışında Kenya’da açılan temsilciliğimiz ile faaliyetlerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Güney Amerika’daki faaliyetlerimizi Güney Amerika ofisinin koordinasyonunda devam ettiriyoruz. Ayrıca, Asya Pasifik pazarında da daha etkin olabilmek adına Endonezya’da da temsilcilik açtık.

Türkiye’deki yatırım planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

2000 yılından sonra ciromuz her yıl artmaya başladı. Bu süreçte, yatırımlarımız da doğru orantılı olarak arttı. Özellikle son yıllarda dünyada yaşanan global krizlere rağmen, Kazancı Holding Grup şirketleri ile yatırımlarına devam etti.

Kazancı Holding olarak büyümemiz önce doğal gaz lisans ihaleleriyle hızlandı. Bu süreçte son olarak Ağrı ve Siirt/Batman bölgesinin lisanslarını da alarak 60 doğal gaz dağıtım bölgesinin 21’inde hizmet vermeye başladık. Böylece doğal gaz dağıtımında Türkiye’nin coğrafi olarak en büyük grubu olduk.

Aksa Tarım, 2016 yılında 3 bin baş kapasiteyle başlayan besi hayvancılığı faaliyetini 16 bin baş kapasiteye çıkardı. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin yüksek genetik kapasiteye sahip damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Aksa Jeneratör ve Aksa Enerji ile küresel birer oyuncu olarak yurt dışına açıldık. Grup şirketlerimiz ile toplam 18 ülkede satış ve pazarlama faaliyetlerimiz bulunuyor. Bugün 7 binden fazla çalışanımızla 4 kıtada üretim gerçekleştiriyor, 160 ülkeye ise ihracat yapıyoruz.

Kazancı Holding, 2017’nin ilk yarısını nasıl geçirdi? Bu doğrultuda 2017 yılsonu hedefleri nelerdir?

Kazancı Holding 2017 yılının ilk yarısında hem ülkemize hem de iş modelimize olan güvenimizle yatırımlarına devam etti. Aksa Enerji’nin Afrika’daki 3 santral yatırımının inşaatı 2017 yılının ilk yarısında tamamlandı ve ticari faaliyetlerine başladı. Öte yandan Aksa Doğalgaz ile Ağrı ve Siirt/Batman bölgelerinin dağıtım lisanslarını alarak ülkemizde yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Dolar kuru ve siyasi ortamın önceki seneye göre çok daha stabil ve öngörülebilir olması ülkemize duyduğumuz güveni daha da perçinliyor. Yılın ikinci yarısının da bu çerçevede önceki yıla göre her açıdan daha olumlu geçeceğini düşünüyoruz.