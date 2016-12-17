Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınında terör saldırısı

Şehit sayısı 14'e çıktı

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerden istihkam Er Uğur Korkmaz da şehit düştü.

Terör saldırısında yaralanan istihkam er Uğur Korkmaz, tedavi gördüğü özel bir hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.

Terör saldırısında şehit olan 7 asker için tören

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 14 askerden 7'si için tören düzenlendi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığında düzenlenen törende, Şehit Piyade Çavuş Fehmi Barçın, Şehit Piyade Er Yunus Emre Duran, Şehit Piyade Er Serdar Amak, Şehit Sıhhiye Er Hasan İlhan, Şehit İstikam Er Kenan Döngel, Şehit Muhabere Onbaşı Abdulsamet Özen ve Şehit Sıhhiye Er Kamil Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Saygı duruşunun ardından özgeçmişleri okunan şehitler için dua edildi.

Soylu: 7 kişi gözaltında, 5 kişi de aranıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Kayseri'deki terör saldırısı hakkında, "Olayla ilgili tüm soruşturmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Genelkurmay: 13 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuştur." denildi.

İçişleri Bakanı Soylu: 56 yaralımız var

Saldırıda şehit olan ve yaralananlar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Adli Tıpa intikal eden ve kimliği belli olan sabah 8 şehidimiz var demiştim. Şimdi 12 şehidimiz Adli Tıpa intikal etmiş durumda. Bir şehidimiz de üniversite hastanesinde. Biraz sonra o da Adli Tıpa intikal edecek. 13 şehidimiz var. Bir hastanede bir yaralımız daha oluştu, toplam 56 yaralımız var, 12'si yoğun bakımda, 4'ü ağır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

İncelemeler sürüyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıda kullanılan araçta incelemesini tamamladı.

Terör saldırısında kullanılan araç, incelemenin ardından çekiciye yükleyip üzeri brandayla örtülerek, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

7 askerin otopsi işlemleri tamamlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk, saldırıda şehit olan askerlerden 7'sinin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki adli tabiplikte otopsi işlemlerinin tamamlandığı söyledi.

Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin naaşlarının, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini belirten Arslantürk, 6 şehidin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

Saldırıda kullanılan araç sahte "ikiz plaka"lı

Öte yandan Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 71 plakalı bir araçla gerçekleşen saldırının ardından başlatılan incelemede, bomba yüklü araçta kullanılan plakanın, Kırıkkale'de yaşayan A.T'nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi.

Kırıkkale'deki aracın sahibi A.T'nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri, A.T'nin sahibi olduğu araca ait plakanın, Şanlıurfa'dan çalınan ve eylemin gerçekleştirildiği aynı marka ve model araca sahte "ikiz plaka" olarak takıldığını saptadı.

Erdoğan, Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Yıldırım bakanlarla bir araya geldi

Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda bakanlarla bir toplantı yapan Başbakan Binali Yıldırım da saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Yıldırım, saldırısı nedeniyle Konya programını iptal etti.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak Kayseri'deki terör saldırısından dolayı taziye ve dayanışma dileklerini iletti. Başbakan Yıldırım da Kılıçdaroğlu'na gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Gül, Soylu ve Akar olay yerinde incelemelerde bulundu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'de askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısının gerçekleştirildiği yerde incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı.

Abdullah Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediğini söyledi.

STK'lardan Kayseri'deki terör saldırısına tepki

Yurdun dört bir tarafında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları Kayseri'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

Vatandaşlar meydanlarda Türk bayrağıyla yürüyüşler düzenledi.

Törenin ardından şehit Barçın'ın naaşı Bursa'ya, şehit Duran'ın naaşı Kırşehir'e, şehit Amak'ın naaşı İzmir'e, şehit İlhan'ın naaşı Denizli'ye, şehit Döngel'in naaşı Sinop'a, şehit Özen'in naaşı Kocaeli'ne ve şehit Tunç'un naaşı ise Afyonkarahisar'a gönderildi.