Kayseri'nin Medarı-ı İftiharı

Konut ve inşaat sektöründe “Avrupa Konutları” mar­kasıyla projeler üreten Artaş İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Kayseri’nin yetiştirdiği ender işadamlarından biri. En büyük özelliği “sözünün eri” olması. Süleyman Çetinsaya, son 10 yıl içinde 18 bin 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiş. Hem de projelerini söz verdiği tarihten önce tamamlayıp teslim eden bir isim. Çünkü konut sektöründe maket üstünde sa­tışı yapılıp da yıllarca teslim edilmeyen, sürüncemede bırakılan projeler, aldatılan insanlar var. Bir konut alırken, güven duya­bileceğiniz firma ve marka çok önemli. Artaş İnşaat da, üret­tiği “Avrupa Konutları” da Türkiye’nin en güvenilir firması ve markası özelliğini taşıyor. Çok kaliteli konutlar üretiyorlar. Sayın Süleyman Çetinsaya’yı yakından tanıyan biri olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ve ev sahibi olmayı düşünenlere Avrupa Konutları’nı tavsiye ediyorum.

Süleyman Çetinsaya, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağ­ladığı katkıların yanı sıra memleketi Kayseri ve İstanbul’da çok sayıda sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiren bir işadamı. Keşke ülkemizde işini bu denli önemseyen, dürüst ve sözünün eri olan, kaliteli proje üreten, ekonomimize katma değer sağlayan binlerce Süleyman Çetinsaya olsa. İşte o zaman Türkiye ile kimse boy ölçüşemez. Aralık sayımıza kapak konusu yaptığımız Artaş İnşaatı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya ve ekibini başarılarından dolayı kutluyorum.

ULAŞIMA YAPILAN DEV YATIRIM

Aralık sayımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Ca­hit Turhan ile yaptığımız özel bir röportaja yer verdik. Bakan Turhan, son 16 yılda ulaşıma 515 milyar TL yatırım yapıldığını Ekovitrin’e açıkladı. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan bu yatırımlar, 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizde yapılan toplam yatırımların belki on katından fazla. İstanbul Havalimanı, Mar­maray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve daha bir çok mega proje “Yap-İşlet-Devret” modeli ile devletin hazinesinden para çıkmadan özel sektör tarafından gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yaptığımız özel rö­portajın detayları Türkiye’nin ulaşım ve altyapı yatırımlarında aldığı mesafeyi de gözler önüne seriyor.

2019 EKONOMİDE ZOR BİR YIL OLACAK

Aralık ayı ile birlikte 2018 yılının son dönemecine giriyoruz. Dünya ve Türkiye’deki gelişmelere baktığımızda 2018 için “gü­zel ve huzurlu bir yılı geride bıraktık” demek mümkün değil. ABD Başkanı Trump “Ticaret Savaşlarıyla” global piyasaları gerdikçe gerdi, bütün dünyayı karşısına aldı. Siyaset tarihinde böylesine bir lider görülmedi. Trump’ın öfkesi Türkiye piyasa­larını da allak bullak etti. Döviz kurları, faizler ve enflasyon hızla arttı. ABD casusu rahip Bronson’un tutuklanmasını bahane eden Trump’ın, Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş, rahibin ülkesine gönderilmesiyle şimdilik sona ermiş gözüküyor ama, ABD Başkanı’nın sağı solu belli değil. Bakalım 2019’da dünya­nın başına ne dertler açılacak?

2018 nasıl geçti ve 2019’da Türkiye ekonomisinde nasıl bir gelişme yaşanacak? İş dünyası ve ekonomistlere göre; 2019 ekonomi ve piyasalar için zor bir yıl olacak. Türkiye ve Alman­ya merkezli Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ke­mal Şahin, Aralık sayımız için kaleme aldığı yazısında 2019’un ilk iki çeyreğinin sorunlu bir dönem olacağının altını çiziyor. Şahin, dövizin, faizin ve enflasyonun makul bir seviyede tutul­ması durumunda, 2019’un ikinci yarısından sonra büyümenin başlayacağı görüşünde.

Keşanlı Yöneticiler ve İşadamları Derneği Başkanı, aynı za­manda Ekovitrin yazarı olan Ahmet Eler ise 2019’un yüksek oranda borçlu olan reel sektör için kolay bir yıl olmayacağını belirtiyor. Ünlü ekonomistlerden Dr. Mahfi Eğilmez, 2019’da Türkiye’de büyümenin eksi yönde olacağını ve işsizliğin daha da artacağı düşüncesinde. Mahfi Eğilmez’e göre, 2019 şirketler için zor geçecek. Eski bakanlardan ekonomist Doç. Dr. Işın Çe­lebi de aynı şekilde karamsar bir tablo çiziyor: “2019’da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz çok açık, eğitimli gençlerin işsizlik oranı artıyor” diyor.

Benim kanaatime göre de 2019 yılında Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik olacak. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yük­sek kur sarmalı ise 2019’da çözülmesi gereken en acil konula­rın başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Abayrak, bu sorunları çözme konusunda azimli ve kararlı bir isim, ancak genç bakanın omuzlarındaki yük çok ağır. Allah yardımcısı ol­sun.

2018 Aralık sayımızla birlikte Ekovitrin yayın hayatında 18 yılı geride bırakıyor ve Ocak 2019’da 19. yayın yılına adım atı­yor. Bu dergiye emeği geçen yöneticisinden, çalışanına herkese şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.