KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye Avrupa'da son 10 yılda istihdam yaratma anlamında en başarılı ülkelerden biri konuma geldi. İnşallah bu biz bu konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Özellikle 15 AB ülkesi içinden geçtiğimiz son 1,5 yılda istihdam kaybı yaşarken, Türkiye'de yüzde 31,2'lik istihdam artışıyla bir rekor kırılmıştır. Türkiye'de 2007-2017 arasında 6,5 milyon yeni istihdam yaratılmıştır." dedi.

Sarıeroğlu, bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dün Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak bu dönemde en önem verecekleri konunun istihdam olduğunu belirten Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürüyen milli istihdam seferberliğinde iş dünyasının ülkenin zor günlerinde büyük inisiyatif alıp, bir milyonun üzerinde yeni istihdam yaratılmasına katkı verdiğini ifade etti.

Sarıeroğlu, Adanalı işverenlerin de bu anlamda öncü olduğunu, işverenlerin 35 bin 400 istihdamla kendilerine yakışanı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye son 10 yılda atmış olduğu adımlarla tüm dünyaya örnek olan teşvik uygulamaları, destekleriyle yeniden yapılandırmalarıyla iş gücü piyasamızdaki tüm sıkıntıların istihdam önündeki engellerin işverenler bazında kaldırılmasıyla ilgili çok önemli çalışmalara imza atmıştı. Bunların etkisiyle Türkiye Avrupa'da son 10 yılda istihdam yaratma anlamında en başarılı ülkelerden biri konuma geldi. İnşallah bu biz bu konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Özellikle 15 AB ülkesi içinden geçtiğimiz son 1,5 yılda istihdam kaybı yaşarken Türkiye'de yüzde 31,2'lik istihdam artışıyla bir rekor kırılmıştır. Türkiye'de 2007-2017 arasında 6,5 milyon yeni istihdam yaratılmıştır. Diğer taraftan bunu 28 AB ülkesi ile kıyasladığınızda Avrupa'da 3,8 milyonluk bir istihdam artışı varken iki katına çıkan bir istihdam artışı, geçtiğimiz zor günleri de ortaya koyduğunuz zaman ülkemizin önümüzdeki dönemine ilişkin potansiyelini açıklıkla ortaya koyuyor."

- Büyüme oranları

Son 15 yılda milletle birlikte bir yandan Türkiye'ye hak ettiği seviyelere çıkarma çalışmaları yürütürken diğer yandan da birçok engelleme, algı operasyonları ve en son 15 Temmuz darbe, işgal girişimiyle karşı karşı kaldıklarını, bu süreçlerin, hızlarını kesmediğini anlatan Sarıeroğlu, "Son açıklanan ekonomik büyüme rakamlarına baktığınız zaman ikinci çeyrekte 5,1 orandaki büyüme oranımız Türkiye'nin önümüzdeki dönemde inşallah büyümesinin daha güçlü bir şekilde devam ettireceğinin en önemli göstergesi." dedi.

Sarıeroğlu, Türkiye'de anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla evlerin dağıldığı çok karanlık bir süreçten geçtiklerini anımsatarak, gençlerin, kadınların, işçi, işverenlerin enerjisi, sinerjisiyle geleceğe dair güçlü adımlar atma için kendilerini de motive eden bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Karanlık günlerden aydınlık günlere ulaştıklarını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, bu aydınlığı önümüzdeki dönemde rehavete kapılmadan daha da iyi bir aşamaya getireceklerini vurguladı.

Ülke genelinde girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitimleri, toplum yararına çalışma programları gibi aktif iş gücü programlarından 524 bin kişiye destek verildiğini aktaran Sarıeroğlu, Adana'nın da bu faaliyetlerden en fazla faydalanan illerden olduğunu, bu sabah verdiği talimatla kentte tamamlanan 6 aylık toplum yararına çalışma programlarını, ayrım yapmadan tüm belediyelerde 3 ay daha uzatılması kararını aldıklarını ifade etti.

- "İş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz"

Bakan Sarıeroğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin asla taviz vermeyecekleri konulardan biri olacağına işaret ederek, "Bu konuda sıfır tolerans diyoruz hem işçilerimiz açısından hem işverenlerimiz açısından. Söz konusu insan hayatı, canımız yandığı zaman hepimiz gerçekten büyük acılar yaşıyoruz. Soma'yı hatırlıyoruz. Limanlarımızda, tekstil iş yerleri, inşaatlarda yaşanan iş kazaları.... Bu bağlamda biz hem işçilerimiz hem de iş verenlerimiz açısından süreçlerin kolaylaştırılması anlamında üzerimize düşen adımları atacağız. Farkındalık artışı sağlanmasıyla ilgili üzerimize düşen adımları atacağız. İş yerlerimiz de iş sağlığı, güvenliği kurallarına uyum konusunda hassasiyet gösterilmesini de önümüzdeki dönemde bekleyeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

- Kayıt dışı istihdamla mücadele

Kayıt dışılığın önümüzdeki dönemde yine gündemlerinde olan bir konu olacağını aktaran Sarıeroğlu, "Bu, Türkiye açısından önemli. Geldiğimiz kayıt dışı istihdamla ilgili oranlar görece iyi olabilir ama uluslararası istatistiklere baktığınızda hala yüksek seviyelerde. Bu bağlamda kesinlikle cezayı öncelemiyoruz. Rehberlik faaliyetleriyle birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele araçlarının daha da çeşitliğini artırarak önümüzdeki dönemde bir çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, kolay işverenlik uygulamasını devreye sokacaklarını, Adana açısından da önemli bir konu olan mevsimlik tarım işçilerinin de önümüzdeki dönemde çalışacakları konulardan biri olacağını anlattı.

Suriyelilerle ilgili yeni bir projeye başlayacaklarına değinen Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dün bunun toplantısını yaptık, çalışma genel müdürlüğümüz ve İŞKUR ile bunun toplantısını yaptık. Çok büyük bir proje olacak, geleceğe dair de politikalarımızı oluşturacağımız, tüm risk alanlarıyla ilgili önlemleri alacağımız bir proje olacak. Adana'ya da bu proje da bu kapsamda çalışılacak iller arasında yer almasını sağlıyoruz. Gelecek haftalarda uluslararası yetkililer, İŞKUR yetkililerimiz de Adana'da gelip çalışmalarını yapacaklar."

Sarıeroğlu, şu an genç işsizliğiyle ilgili bir riskle karşı karşıya kalındığını, fırsat penceresi olan gençlerin iş gücü piyasasında daha etkin şekilde yer almasını arzu ettiklerini belirtti.

Engellilerle ve esnafla ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını anlatan Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde, esnafın sosyal güvenliğiyle ilgili konularda da bütün adımları atacaklarını kaydetti.

- Taşeron işçilerin durumu

Taşeron konusunda bir beklentinin bulunduğunu bildiren Bakan Sarıeroğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"İnşallah bu beklentiyle ilgili biz Maliye Bakanlığı ile birlikte göreve geldiğimiz ilk günden itibaren son bir aydır da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin gündeminden, taşerondaki kardeşlerimizin gündeminden bu konuyu kaldırmayı arzu ediyoruz. Kamuda istihdam imkanlarının geliştirilmesiyle alakalı geçmişe baktığımız zaman taşeron konusu, ben taşeron örgütlenmesi yapmış, taşerondaki işçilerin örgütlenmesi yapmış bir sendikanın genel başkanlığından milletvekilliğine geçtim. Bu bağlamda taşerondaki kardeşlerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Beklentilerini de biliyoruz, ama yapılan düzenlemeleri de çok iyi biliyoruz. Geçmişte gerçekten çok kuralsız bir alandı ama bugün baktığımızda gerçekten sendikal örgütlenmenin yapıldığı, toplu sözleşmelerin bağıtlandığı, kıdem tazminatının güvence altına alındığı, izin haklarının, ücretlerin devlet güvencesi altında olduğu daha kurallı bir sistem söz konusu. Burada beklentinin sınırlarını da biliyoruz. İnşallah bir çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye'nin hem de taşerondaki kardeşlerimizin gündeminden bu konuyu çıkarmayı arzu ediyoruz."

Sarıeroğlu, ziyaretleri kapsamında Yüreğir Belediyesi ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra OSB'de işçilerle bir araya gelerek, yemek yedi.

Anadolu Haber Ajansı