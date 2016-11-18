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Kayıp kişiler "Drone" ile aranacak

18 Kasım 2016 Cuma 12:12
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Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kayıp kişileri termal kamera sistemine sahip "Drone" ile arayacak

Kayıp kişiler
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kayıp kişileri termal kamera sistemine sahip "Drone" ile arayacak.

Kırklareli AFAD Müdürlüğünce hazırlanan IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, 587 bin avro bütçe ile termal kamera sistemine sahip iki "Drone" ve komuta kontrol minibüsü ile iki UTV (Yardımcı arazi aracı) alınacak.

Kayıp kişilerin en kısa sürede bulunması için yönlendirilecek Drone ve UTV'ler de arazilerde kullanılacak.

AFAD Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının kayıp arama çalışmalarında önemli olduğunu belirtti.

Drone ile kısa sürede büyük alanların taranarak, kayıp kişilerin bulunabileceğini, UTV'lerin de en etkin şekilde kullanılacağını, projenin bu nedenle önemli olduğuna değinen Özer, "Kayıp olan vatandaşlarımızı en kısa sürede bulmak için drone ile aramalar yapacağız. Drone ile kısa sürede çok alan taranacak. Yürüyerek veya araçla aramanın yanı sıra drone havadan tarama da yapacak. Proje kapsamında malzemelerimizi en kısa sürede teslim almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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