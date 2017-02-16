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Kayıp ihbarı yapılan kadın denizde arandı

16 Şubat 2017 Perşembe 13:40
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Denize atladığından şüphelenilen kadını bulmak için dalgıç ekipleri arama çalışması yaptı

Kayıp ihbarı yapılan kadın denizde arandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan kadın, atladığı şüphesiyle dalgıç ekiplerince denizde arandı.

Canik Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.B, eşi F.B'den (65) bir süredir haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

F.B'nin Samsun Limanı Tütün İskelesi yakınlarından denize atladığı şüphesi üzerine bölgede arama çalışma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesine bağlı bot ve dalgıç ekipleri, denizde arama yaptı.

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmasından sonuç alamayan ekipler bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de cep telefonlarına gönderdiği mesajda, kayıp F.B'yi görenlerin 155 Polis İmdat hattı veya en yakın polis birimine bilgi vermesini istedi.


Anadolu Haber Ajansı
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