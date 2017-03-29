Kayıp emekli öğretmen ölü bulundu

Kumluca'ya bağlı Hızırkahya Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan emekli öğretmen Zekai Etlican'ın (65) yakınları, Etlican'ın aracıyla geçebileceği güzergahları aradı. Aile üyeleri, dün akşam saatlerinde Etlican'ın aracının Kavak Mahallesi Alakır Çayı'nda olduğunu görerek jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, suyun içinden Etlican'a ait 07 TE 160 plakalı aracı vinç yardımıyla çıkardı. Yapılan incelemede Etlican'ın araç içinde olmadığı anlaşılınca, Deniz Polisine haber verildi. Antalya'dan gelen profesyonel dalgıç ekibinin su altında yaptığı çalışma sonucu Etlican'ın cesedine, araçtan yaklaşık 400 metre uzakta ulaşıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zekai Etlican'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Etlican, zaman zaman kaldığı Kumluca ilçesi Hızırkahya Mahallesi'ndeki evine gelmiş, en son 14 Mart'ta evden ayrılırken görülen Etlican'dan bir daha haber alınamamıştı. Evin ışıklarının emekli öğretmenin ayrılmasından sonra da iki gün boyunca açık kaldığını gören komşuları, Etlican'ın Antalya'da yaşayan ailesine ulaşmış, evde pencerelerin açık, salonda da sofranın kurulu olduğu görülmüştü.

Ailenin başvurması üzerine Etlican'ı aramak üzere çalışma başlatılmıştı.

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesine bağlı Hızırkahya Mahallesi'nde yaşayan ve 14 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenin cesedine ulaşıldı.Anadolu Haber Ajansı