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Kayıp diye aranan çocuk uyurken bulundu

22 Ocak 2017 Pazar 18:27
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Adana'da evinin önünde kardeşleriyle oynarken kaybolan, ailesinin ihbarı üzerine polis ve AFAD ekiplerince aranan 1,5 yaşındaki çocuk, babaannesinin evinde bulundu

Kayıp diye aranan çocuk uyurken bulundu
ADANA (AA) - Adana'da ailesi, polis ve AFAD ekiplerince aranan 1,5 yaşındaki çocuk, babaannesinin evinde uyurken bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Göztepe Mahallesi'nde Murat Çete, evlerinin önünde iki ağabeyi ile oynayan oğlu Kerem Çete'yi bulamayınca çevrede aramaya başladı.

Oğlunu bulamayan Çete'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, aile fertleri ve mahalle sakinlerinin arama çalışması devam ederken, torununun kaybolduğundan haberi olmayan babaanne Nazife Çete, oğlunun evinin alt katındaki dairesine girdi.

Nazife Çete, torununu evde uyurken buldu. Oğlu Murat'ın, torunu Kerem'i aradığını öğrenen Nazife Çete, durumu kendisine bildirdi.

Arama çalışmasına son verilirken, eve dönen Çete ailesi Kerem'in bulunmasıyla sevinç yaşadı.

Murat Çete, gazetecilere, oğlunu evlerinin önünde bulamayınca paniğe kapıldığını, diğer iki oğlunun da kardeşlerinin nereye gittiğini bilmemesi üzerine durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdiğini anlattı.

Çete, evinin alt katında yaşayan annesinin, cezaevindeki babasını ziyarete giderken kapıyı açık bıraktığını, bu sırada oğlunun eve girerek uyuyakaldığını belirterek, annesinin eve dönmesi üzerine evladının bulunduğunu söyledi.

Anadolu Haber Ajansı
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