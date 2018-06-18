Kayalar Kimya devler arasında…

Kendi sektöründe global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kayalar Kimya, European Coatings tarafından Avrupa’nın En Büyük 25 Boya/Kaplama firması listesine alındı.

60 bin ton kapasitesiyle Avrupa’nın önde gelen boya ve vernik üreticisi olduklarını dile getiren Kayalar Kimya CEO’su Ersin Kayalar; “Kayalar Kimya olarak Türkiye ve İspanya'da toplam 59 bin metrekare alana kurulu son teknolojiyle donatılmış, en ileri otomasyon sistemine sahip tesislerde ürettiğimiz ürünleri 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz uluslararası alandaki konumuyla global bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye dışında Azerbaycan ve Cezayir pazarlarında da lider konumdayız. Kayalar Kimya ailesi olarak hedefimiz, imza attığımız başarılarımıza yenilerini eklemek ve sürdürülebilir kılmaktır” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Kayalar Kimya, Coatings World listesine 76. sıradan girmişti.