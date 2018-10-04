Kauçuk sektörü temsilcilerinden “pozitif ayrımcılık” talebi

Türkiye’nin ihracatına önemli katkı veren kauçuk sektörünün temsilcisi Kauçuk Derneği bu yıl 30. yılını kutluyor. İstanbul’da 15. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda bir araya gelen Dernek üyeleri ihracatçı sektör olarak anılmak ve pozitif ayrımcılık istiyor.

Kauçuk tüketiminde 450 bin ton ile Avrupa’da Almanya’dan sonra gelen Türkiye kauçuk sektörü temsilcileri Kauçuk Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’da buluştu. Genel kurulda konuşma yapan Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya kauçuk sektörünün yarattığı katma değer ve ihracat ile ülke ekonomisine sağladığı katkının karşılığı olarak hükümet ve yarı-kamu sivil toplum kuruluşlarından sektörün kalkındırılması için yeterli desteğin görülmediğini ifade etti.

Son açıklanan verilerle Türkiye ihracatında yüzde 6,5 oranlarında düşüş yaşanırken kauçuk sektörü ihracatını yüzde 21 artırdığını ifade eden Nurhan Kaya, son zamanlarda her sektör kendisini tanımlayan bir kavram oluşturmaya çalışırken biz de “ihracatçı sektör” olarak anılmak istiyoruz dedi. Kaya konuşmasında, “Cumhuriyet tarihinden bu yana hükümet tarafından iş dünyasına en çok desteğin sağlandığı yıllar içerisindeyiz. Sektörel kalkınma hamleleri çok güzel girişimler ancak bütün sektörlere aynı mesafede durulmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yarattığı katma değerle kauçuk sektörüne çok açık pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği inancındayım. Tüketime dayalı, özellikle cari açığı büyütücü sektörlere kalkınma ve büyüme hayalleri ile destekler verilmesi ülke kaynaklarının boşa harcanmasından başka bir şey değil” diye konuştu.

Kauçuk sektörünün iki yıl öncesine kadar 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirken bu yıl ihracatının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Kaya, “İhracatın ithalatı karşılama oranı çok yakın tarihlere kadar yüzde 75-80’ler civarındayken bu oran yüzde 94’lere ulaşmış durumda” dedi.

Kauçuk sanayicilerine sektörel çeşitlilik daveti

Kauçuk sanayicilerinin alışılagelmiş ürünlerden çıkarak özellikle sivil havacılık, savunma sanayi ve iklimlendirme gibi sektörlere yönelip, katma değerli üretimlere yoğunlaşabilecekleri mesajını da veren Nurhan Kaya, “Bu sektörlere sağlanan ürünlerin katma değeri çok daha yüksek ve ülkemize çok daha fazla döviz kazandırma potansiyeli var. Bizim işletme koşullarımız illa Avrupalıların sahip olduğu gibi 100-200 yıllık deneyimli, bilgi birikimli, sermaye birikimi yüksek ve köklü şirketlerimiz olması gerekmiyor. İçinde bulunduğumuz tüm çalışma koşullarına karşı çalışmalarımızı başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Kaya: “Sektörümüz ne yazık ki ülkeye verdiğini geri alamıyor”

Geçmiş çalışma programları arasında Kauçuk İhracatçıları Birliği ve Kauçuk Tanıtım Grubu kurulması planları olduğunu hatırlatan Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün kauçuk sektörü kimyevi maddeler sektörü içerisinde değerlendiriliyor ve içerisinde boya, ilaç, plastik, kozmetik, petrokimya gibi çok sayıda alt sektörü barındıran platformlarda sektörümüz ne yazık ki ülkeye verdiğini geri alamıyor. Sektör olarak 3 milyar dolara yaklaşan ihracatımız var. İhracatımızdan yapılan binde 0,5 kesintiler karşısında tanıtım ve ihracatı geliştirme faaliyetleri için yarattığımız 1,5 milyon dolarlık pay var. Hem kendi sektörümüz, hem de diğer alt sektörlerin ihracatından yapılan kesintilerin yine o sektörler için kullanılmasını istiyoruz. Burada 1,5 milyon dolar kauçuk sektöründen sağlanıyor ise en azından yarısını kauçuk sektörünün sorunlarının çözümüne, yurtiçinde-yurtdışında kurumlarımızın Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına üyelik, proje faydalanıcılığı gibi çalışmalara aktarılmasını talep ediyoruz. Bizim özellikle bu dönem İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracaatçıları Birliği’ndeki sektörümüzü temsil eden arkadaşlarımızdan talebimiz bu sektörel harcamaların takip edilmesi ve diğer sektörler kadar bizim de kauçuk sektörü için kendi hakkımız olan kısımdan faydalandırılmayı bekliyoruz.”

15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tek liste girilen seçimde Nurhan Kaya’nın başkanlığındaki aday yönetim ve denetim kurulu listesi oy birliği ile yeniden seçilirken, adaylar Kauçuk Derneği’nin 2018-2020 çalışma takımını oluşturdu. Genel Kurulda rekabet olmamasına karşın toplantı sektörün yoğun ilgisine sahne oldu.