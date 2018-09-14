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Katmerciler, IAA 2018 fuarında

Katmerciler, IAA 2018 fuarında

14 Eylül 2018 Cuma 15:08
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Katmerciler, IAA 2018 fuarında

120 yıllık geçmişiyle otomotiv ve yan sanayi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan IAA fuarları, bu yıl 67’nci kez sektöre ev sahipliği yapıyor. Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri Katmerciler, 20-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Ticari Araçlar Fuarında yerini almaya hazırlanıyor. Şirket, fuarda geniş ürün portföyünü tanıtırken birer adet ADR’li treyler tanker ile silobasını da standında sergileyecek.

Yaklaşık 60 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’de sektörünün ihracat lideri olan ve uzun yıllardır Almanya’ya da ihracatı bulunan Katmerciler, özel olarak Almanya, genel olarak Avrupa pazarına büyük önem veriyor. Şirket, tümü kalite belgeli, müşteri memnuniyeti ve beğeni düzeyi yüksek ürünleriyle Avrupa’da pazar payını artırmayı, konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Katmerciler, uzun yıllara dayanan deneyimi, yaklaşık 30 farklı tipte ekipman üretebilme yeteneğiyle Türkiye’de sektörünün en geniş ürün gamına sahip şirketi durumunda. Şirketin ürün portföyünde itfaiyeden çöp aracına, araç kurtarmadan vidanjöre, damperden tankerlere farklı ihtiyaçlara uygun araçlar bulunuyor.

ADR’li tankerler, tehlikeli madde taşımacılığında Avrupa standardı haline gelmiş durumda. Bu üründe oldukça iddialı bir şirket olan Katmerciler son üç yılda Avrupa’ya çok sayıda ADR’li tanker ihracatı gerçekleştirdi. Körfez ve Avrupa ülkeleri Katmerciler’in bu üründeki öncelikli hedef pazarları durumunda. İnşaat sektörünün vazgeçilmezi silobaslar ise Avrupa Birliği standartlarında üretilerek iç ve dış pazarın hizmetine sunuluyor.

Şirketin tümü kalite belgeli ürün yelpazesi içinde İtfaiye Araçları, Çevre Araçları, Taşıma Araçları, Savunma Sanayine Yönelik Araçlar, İnşaat Sektörüne Yönelik Araçlar ve Özel Ürünlerin tasarım ve üretimi yer alıyor.

Şirket, fuarda hol 24’teki A13 nolu standında misafirlerini ağırlayacak.

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