banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

Katmerciler Bangkok Uluslararası Savunma Fuarı’nda

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:21
Bu haber 154 kez okundu

Son yıllarda yaptığı atılımlarla uluslararası ölçekte de dikkat çeken Türk savunma sanayinin yenilikçi ve dinamik gücü Katmerciler, eylül ayında Londra’da, ekim ayında Bahreyn’de düzenlenen savunma fuarlarının ardından, 6-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek Bangkok Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda da yerini almaya hazırlanıyor.

Katmerciler Bangkok Uluslararası Savunma Fuarı'nda
Katmerciler, tamamını kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştirdiği, zırhlı tekerlekli araçların yanı sıra zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş savunma portföyünü fuarda tanıtacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen milli katılımla fuarda yer alacak şirket, ziyaretçilerini Türkiye Pavyonundaki standında ağırlayacak.

Bir Türk savunma şirketi olmakla birlikte farklı ihtiyaçlara uygun güçlü çözümleriyle uluslararası pazarları hedefleyen Katmerciler, geliştirilebilecek işbirliği imkanları için diğer ülkelerin savunma şirketleri temsilcileri ve askeri yetkilileriyle de görüşmeler yapacak.

Zırhlı Araçlar ve İş Makinelerinden Oluşan Geniş Portföy
Katmerciler’in taktik tekerlekli zırhlı araçların yanı sıra savunma lojistiğinde kritik öneme sahip zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş savunma portföyü içinde en dikkat çeken aracı HIZIR. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretilmiş, 4x4 konfigürasyonunda taktik tekerlekli HIZIR, ülkemizde segmentinin en güçlü muharebe aracı.

KHAN, şirketin NATO standartlarında geliştirdiği, yüksek balistik korumalı, el yapımı patlayıcılara karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı. Katmerciler’in doğrudan ambulans olarak tasarlayıp geliştirdiği ve üretime hazır hale getirdiği 4x4 Zırhlı Ambulans, dünyadaki yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlanıp donatıldı.

Kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan NEFER, zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla, aynı balistik koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan ve aracın orijinal dış görünümünün korunduğu bu zırhlama sistemi, 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine optimize edilebiliyor.

Koruma Kalkanı, kalkanları ve silahlarıyla 36 personele kadar koruma sağlayabiliyor. Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, dört tekerden tahrikli 4x4, direksiyon sistemi hidrolik, yengeç yürüyüş sistemine sahip, kabin bölgesinin tümü, akü bölümü ve yakıt deposu balistik korumalı, hem kazma hem yükleme fonksiyonuna sahip bir araç. Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, kabin bölgesi tamamen balistik zırh çeliğinden üretilmiş, camları yüksek koruma standartlarında, uzaktan kumanda edilebilme özelliğiyle riski azaltıyor.

Su, boya ve köpük tankları bulunan ve ihtiyaca göre bunları püskürtebilen, aynı zamanda gaz atabilme yeteneğine sahip Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), toplumsal olayların engellenmesi ve yatıştırılmasında son derece etkili araçlar. Kabin, ön ve yan camları balistik korumalı. Birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Katmerciler’in fuarda tanıtımını yapacağı, savunma lojistiğinde önemli yer tutan diğer araçları ise Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Zırhlı Otobüs, Zırhlı Damper, Zırhlı Lowbed Treyler, Zırhlı Su Tankeri, Zırhlı ADR’li Tanker ve Kurtarma Aracı.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.