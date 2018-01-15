KATAR’IN KÜRESEL DEVLERİ TÜRK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı ikinci yılında Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Katar’ın başkenti Doha’da 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’ın küresel devlerini bir araya getirecek 2. Expo Turkey by Qatar’a Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.



Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar’a bu yıl yaklaşık 150 Türk firması katılacak. Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin iş birliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor.



Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın yeni ticaret köprüsü 2. Expo Turkey by Qatar’da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye’den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar’a çıkarma yapıyor.



Türkiye’den 7 ana sektörde 150 firma

Yeni yatırım fırsatları için Türk devleri Katar’da



Bu yıl Doha’nın şehir merkezindeki en yeni kongre ve fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center’da gerçekleştirilecek 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı, Türkiye ile Katar’ın iktisadi iş birliği platformu konumuna gelirken, Türk firmalarının ticari anlamda yeni atılımlar yapmasına da fırsat sunuyor.



MÜSİAD’ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, Sabah, TRT World ve Wishne’nin destekleriyle gerçekleşecek 2. Expo Turkey by Qatar’a Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Sinpaş GYO, Dido Group, Çilek Mobilya, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat, ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.