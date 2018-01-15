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KATAR’IN KÜRESEL DEVLERİ TÜRK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Qatar, 17 Ocak 2018'de ikinci kez kapılarını açıyor. 2. Expo Turkey by Qatar MÜSİAD Ana partnerliğinde, 17-19 Ocak 2018’de Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

KATAR’IN KÜRESEL DEVLERİ TÜRK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Qatar, 17 Ocak 2018'de ikinci kez kapılarını açıyor. 2. Expo Turkey by Qatar MÜSİAD Ana partnerliğinde, 17-19 Ocak 2018’de Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
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KATAR’IN KÜRESEL DEVLERİ TÜRK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı ikinci yılında Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Katar’ın başkenti Doha’da 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’ın küresel devlerini bir araya getirecek 2. Expo Turkey by Qatar’a Türk iş dünyası adeta çıkarma yaparak yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar’a bu yıl yaklaşık 150 Türk firması katılacak. Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin iş birliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor.

Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın yeni ticaret köprüsü 2. Expo Turkey by Qatar’da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye’den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar’a çıkarma yapıyor.

Türkiye’den 7 ana sektörde 150 firma
Yeni yatırım fırsatları için Türk devleri Katar’da

Bu yıl Doha’nın şehir merkezindeki en yeni kongre ve fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center’da gerçekleştirilecek 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı, Türkiye ile Katar’ın iktisadi iş birliği platformu konumuna gelirken, Türk firmalarının ticari anlamda yeni atılımlar yapmasına da fırsat sunuyor.

MÜSİAD’ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, Sabah, TRT World ve Wishne’nin destekleriyle gerçekleşecek 2. Expo Turkey by Qatar’a Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Sinpaş GYO, Dido Group, Çilek Mobilya, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat, ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:24
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