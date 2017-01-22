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Katar'ın dış yardımlarından 18 milyon kişi yararlandı

22 Ocak 2017 Pazar 18:21
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Yardımların büyük çoğunluğu Suriye, Irak, Yemen, Myanmar ve Orta Afrika gibi çatışmaların yaşandığı bölgelere gönderildi

Katar'ın dış yardımlarından 18 milyon kişi yararlandı
DOHA (AA) - Katar merkezli Şeyh Sani Bin Abdullah İnsani Yardım Kuruluşunun (RAF), yardım projeleri ve çalışmalarından 2016 yılında 3 buçuk milyonu Arap ülkelerinden 18 milyon kişinin istifade ettiği bildirildi.

Kuruluşun başkent Doha'da düzenlediği yıllık toplantıda, RAF'ın yurtdışı yardım projelerinin maliyetinin 117 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Yardımların ağırlıklı olarak Suriye, Irak, Yemen, Myanmar ve Orta Afrika gibi çatışmaların yaşandığı bölgelere gönderildiği kaydedilen toplantıda, 26 Afrika, 17 Asya ülkesinin de yardım projelerinden yararlandığı ifade edildi. 

Suriye'de krizin başladığı tarihten 2016 yılının sonlarına kadar bu ülkenin halkı için düzenlenen yardım kampanyalarına yaklaşık 129 milyon dolar harcandığı belirtilen toplantıda bu kampanyaların çoğunun Türk kurumlarıyla ortaklaşa gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Toplantıda, RAF'ın yardım projeleri ve çalışmalarından 2016 yılında 3 buçuk milyonu Arap ülkelerinden 18 milyon kişinin istifade ettiği aktarıldı.

RAF Genel Müdürü Ayid el-Kahtani de toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl kurum gelirinin 182 milyon, giderinin ise 154 milyon dolar olduğunu söyledi. Kahtani, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların eğitim, sağlık, gıda, kalkınma alanlarında yapıldığını, insani hizmet alanlarına da katkı sağladıklarını kaydetti.




Anadolu Haber Ajansı
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