Kastamonu Entegre’den Sektöründe Dünyada Bir İlk Ürünlerini Dijital Ortama Taşıdı

İnovasyonu kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni kabul eden Kastamonu Entegre, bu alana yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını “IDS 3D (Interior Design Studio 3D” mobil uygulama ile bir adım öteye taşıyor. Uygulama kapsamında tüm ürünlerini dijital platforma aktaran Kastamonu Entegre, kullanıcılara 3D kartela bölümünde, parke, tezgah, levha ve kapı yüzeyi başlıkları altında pek çok renk ve doku alternatifi sunuyor. İstenilen ölçüde ekrana yansıtılabilen ürünler, dokunmatik özelliği sayesinde 360 derece döndürülerek, çoklu bakış açısı ile sunuluyor. Bu özellik ürünlerin yansıma, parlaklık ve baskı hareketlerini kusursuz olarak gözler önüne seriyor.

Kastamonu Entegre’nin “IDS 3D (Interior Design Studio 3D)” mobil uygulama sanal showroom özelliği ile de fark yaratıyor. Sanal showroom, seçilen mobilya, yüzey ve zeminlerde farklı ürünlerin denenebileceği,

farklı kombinasyonların yaratılacağı mekanlar sunuyor. Bu bölüm, kullanıcıların 3D kartela deneyimi sırasında seçtikleri ürünlerin, dekore edilmiş mekanlarda nasıl duracağını görmelerine ve istedikleri kombinasyonları yapabilmelerine olanak tanıyor.



Mobil cihazlara ücretsiz indirilebilen “IDS 3D (Interior Design Studio 3D” uygulaması ile kullanıcıların, ihtiyaç duydukları her yerde her an ulaşabilecekleri online bir sistem yarattıklarını ifade eden Kastamonu Entegre Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Naci Güngör, “Proje tüm dijital görüntüleme kanallarında kullanılabilen teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Amacımız kullanıcıların istedikleri her an her yerde ürünlere ulaşabilmelerini sağlamak, ürünleri yakından incelemelerine olanak tanımak. Uygulama, kullanıcılara ürünlerle ilgili eksiksiz ve doğru bilgi alacakları, dokunabilecekleri ve karar süreçlerinde yardımcı olacak birçok farklı interaktiviteyi de içinde barındırıyor.” dedi.