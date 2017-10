KASTAMONU ENTEGRE’DEN 3 BOYUTLU MÜŞTERİ DENEYİMİ

İnovasyonu kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni kabul eden Kastamonu Entegre, bu alana yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını “IDS - Interior Design Studio” adlı dijital platform ile bir adım öteye taşıyor. Bu sene 14- 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İntermob Fuarı’nda beğeniye sunulan proje, tek bir noktadan yönetilen ve tüm dijital görüntüleme kanallarında kullanılabilen teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.

Mobil cihazlara ücretsiz indirilebilen IDS - Interior Design Studio” uygulaması, Kastamonu Entegre’nin birbirinden kaliteli ve estetik ürünlerini bir araya getiriyor. Kullanıcıların, ihtiyaç duydukları her yerde her an ulaşabilecekleri sistem, tüm ürünlerle ilgili detaylı bilgiler içeriyor. IDS 3D kartela, ürün numunelerini dijital ortamda simule etme özelliğine sahip yapısıyla, renk, desen ve doku özelliklerini birebir deneyimleme fırsatı tanıyor. İstenilen ölçüde ekrana yansıtılabilen ürünler, dokunmatik özelliği sayesinde 360 derece döndürülerek, çoklu bakış açısı ile sunuluyor. Bu özellik ürünlerin yansıma, parlaklık ve baskı hareketlerini kusursuz olarak gözler önüne seriyor.

Kastamonu Entegre’nin IDS - Interior Design Studio” projesi sanal showroom özelliği ile de fark yaratıyor. Sanal showroom, seçilen mobilya ve yüzeylerde farklı ürünlerin denenebileceği gerçekçi bir simülasyondan oluşuyor. Simülasyon, kullanıcıların 3D kartela deneyimi sırasında seçtikleri ürünlerin, dekore edilmiş bir mekânda nasıl duracağını görmelerine ve istedikleri değişiklikleri yapabilmelerine olanak tanıyor.



VR gözlüklerin entegre edilebileceği uygulama aracılığıyla kullanıcılar, sunulan mekânlar içinde dolaşırken, beğendikleri ürünlerin numunelerini ellerine alarak yakından inceleyebiliyor. Karar süreçlerinde yardımcı olacak birçok farklı interaktiviteyi de içinde barındıran proje, tüm bu özellikleri ile sektörde bir ilki yaşatıyor.

Kastamonu Entegre’nin bu yıl 20.’si düzenlenen İntermob Fuarı’ndaki 7. Salon 734 no’lu standına gelen ziyaretçiler, kurulan bu dijital platformun da birer parçası olacak. Kiosklardan oluşan özel bölüm, VR gözlükler sayesinde gerçek mekânda birebir ölçekli ürün tecrübesi yaşatacak. Fuarda ayrıca, Kastamonu Entegre’nin kaliteli, estetik ve çevre dostu ürünleri arasında yer alan Evogloss parlak panelde yaklaşık 30 yeni renk, Glossmax parlak panelde taş görünümlü yeni dekorları parlak, süper mat yeni yüzeyler, ürün gamına yeni eklenen Stone, Deluxe ve Elit laminat parke serileri, Doorlam kapı panelinde 15 yeni renk ile bu sene beğeniye sunulmasının ardından yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi gören Reflection serisi yer alıyor.

Kastamonu Entegre Hakkında

1937 yılında temelleri atılan Hayat Holding çatısı altında 1969 yılında kurulan Kastamonu Entegre, ilk tesisi olan Yonga Levha Fabrikası ile 1971 yılında Kastamonu’da üretime başladı. 2016 yılı itibariyle yıllık 2.4 milyon m³ MDF, 3.4 milyon m³ yonga levha, 70 milyon m² laminat parke, 19.5 milyon adet kapı paneli ile toplamda 5,8 milyon m³ ahşap levha üretim kapasitesine sahiptir. 2016 yılında 400 milyon euro yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklı olmak üzere 1 milyar euro konsolide ciro gerçekleştiren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, Türkiye’de sektör liderliğinin yanı sıra Avrupa’da 4’üncü sırada, dünyada ise 7’inci sırada yer almaktadır.Kastamonu Entegre’nin yurt içinde Gebze, Kastamonu, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana’da, yurt dışında ise; Romanya, Bulgaristan, Rusya, İtalya ve Bosna Hersek’te olmak üzere 18 ayrı üretim tesisi bulunmaktadır. Toplam 96 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, 5 bin 700 kişiye istihdam sağlamaktadır. Kastamonu Entegre, ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, FSC (Sürdürülebilir Orman Yönetimi) kalite sistemleri ile Medepan markalı MDF ürünleri için TSE E0 Belgesi ve dünyanın önemli sertifikalandırma kuruluşlarından WKI tarafından verilen CARB Phase2 (California Air Resources Board) ile TURQUALITY® Belgesi’ne sahiptir. Kastamonu Entegre, TSE ve Avrupa Normları’na (EN) uygun üretim yapmaktadır.Basın Bülteni