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Kastamonu Entegre, Üsküdar’daki Yeni Ofisine Taşındı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
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Ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre’nin merkez ofisi İstanbul Üsküdar’daki yeni adresine taşındı. Yeni ofis, şirketin vizyonunu yansıtan standartlar ile modern mimariyi bir arada sunarak çalışanlara keyifli ve fonksiyonel bir çalışma ortamı sağlıyor.

Kastamonu Entegre, Üsküdar'daki Yeni Ofisine Taşındı
7 ülkede bulunan 18 üretim tesisinde görev alan yaklaşık 5.700 çalışanı ile 96 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, büyümeye ve yenilenmeye devam ediyor. 10 Temmuz’dan itibaren Üsküdar’daki yeni adresinde hizmet veren şirket, çalışanlarına daha ferah, verimli ve esnek bir ortam sunuyor. Yeni ofis tasarımı, şirketin insana değer veren yaklaşımı doğrultusunda hem paydaşlarına hem müşterilerine hem de çalışanlarına verdiği değeri ortaya koyuyor.



Modern tarzıyla dikkat çeken yeni ofis binası, son teknoloji ile donatılmış, yenilikçi, fonksiyonel ve estetik bir anlayışı yansıtırken, sahip olduğu sosyal alanlar ile çalışanlar arasındaki iş birliğini ve takım ruhunu kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Toplantı salonları, showroom alanı, kafeterya, spor salonu ve 300 kişilik oditoryumu ile yaklaşık 15.000 m2 kapalı alana sahip kompleks, çalışanlara yeni nesil çalışma ortamı sunuyor.

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