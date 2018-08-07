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Kastamonu Entegre, sektör liderliğini sürdürüyor

Ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre, Türkiye’nin en yüksek ciroya sahip 500 şirketinin belirlendiği “Capital 500” sıralamasında 2017 yılı sonuçlarına göre cirosunu 2 milyar 879 milyon TL’ye çıkararak 96. sıraya yerleşti. Şirket, bu başarısı ile “Daimi Liderler” sıralamasında “Ağaç ve Orman ürünleri” sektöründe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da liderliğini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.

Kastamonu Entegre, sektör liderliğini sürdürüyor

Ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre, Türkiye’nin en yüksek ciroya sahip 500 şirketinin belirlendiği “Capital 500” sıralamasında 2017 yılı sonuçlarına göre cirosunu 2 milyar 879 milyon TL’ye çıkararak 96. sıraya yerleşti. Şirket, bu başarısı ile “Daimi Liderler” sıralamasında “Ağaç ve Orman ürünleri” sektöründe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da liderliğini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.

07 Ağustos 2018 Salı 11:24
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Kastamonu Entegre, sektör liderliğini sürdürüyor

Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük şirketinden biri olan Kastamonu Entegre, 2017 yılında gerçekleştirdiği katma değerli ürün satışları artışı ile ağaç bazlı panel endüstrisindeki büyümesini sürdürüyor. Uluslararası alandaki aktif konumuyla global bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen, iç pazarda ve ihracat faaliyetlerinde yıllardır liderliğini koruyan şirket, 2. 879.243.365 TL net satış gerçekleştirerek aylık ekonomi dergisi Capital tarafından her yıl düzenlenen Türkiye’nin en yüksek ciroya sahip 500 şirketinin belirlendiği “Capital 500” sıralamasında 2017 yılı sonuçlarına göre 96. sırada yerini aldı. Sektörlere göre “Daimi Liderler” sıralamasında ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hem cirosu hem de Türkiye’den gerçekleştirdiği 151 milyon 947 bin dolarlık ihracat rakamı ile zirvedeki yerini korudu.

Bugün yurt içi ve yurt dışı tesislerinden yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Geçtiğimiz yıl, Türkiye tesislerimizden yaptığımız üretimden net satış ciromuz, bir önceki yıla göre % 24 oranında artarak 2 milyar 879 milyon TL‘ye ulaştı. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz verilere göre, ciro baz alınarak, özel sektörde Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirlemek amacıyla hazırlanan "Capital 500" araştırmasında sektörlere göre yapılan sıralamada yine lider olduk. Kastamonu Entegre olarak Türkiye’de sektör liderliğinin yanı sıra Avrupa’da 4’üncü sırada, dünyada ise 7’inci sırada yer alıyoruz. Elde ettiğimiz başarı, şirketimizin kendi sektörüne odaklanarak doğru strateji ve hedefler doğrultusunda ilerlemesinin sonuçlarıdır. 2018 yılında da yurtiçi ve yurtdışında yatırımlarımızı arttırarak, ekonomiye katma değer sağlamaya ve sektör liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 07.08.2018 11:50
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