KASTAMONU ENTEGRE JAPONYA'DA YAPTIRDIĞI GEMİYİ İNDİRDİ

Üretimde kullandığı ana hammaddelerden olan odun yongasının bir bölümünü okyanus aşırı ülkelerden tedarik eden Kastamonu Entegre, satın aldığı MV PINE ve MV ACACIA gemilerinin ardından kendi gemisini inşa ettirme kararı aldı. Japon Sumitomo Corporation aracılığıyla Oshima Tersanesi ile anlaşma sağlayan şirket, imzaların atılması ile birlikte dünyanın en önemli tersanelerinden Japon Oshima Tersanesi ile anlaşma sağlayan ilk Türk şirket olarak tarihe geçti. Yapılan anlaşmaya göre inşa edilen, 46.000 ton ağaç yongası taşıma kapasitesine sahip MV MAPLE adlı gemi, 52.800 DWT’lik ve 210 metre boyutlarıyla öne çıkıyor.

Gerçekleştirilen törende gemiyi Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Japon Oshima Tersanesi sahibi Nobuyuki Minami’den teslim aldı. Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre, Sumitomo Corporation ve Oshima Tersanesi arasındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki köklü geçmişin derinleşmesine de büyük katkı sağlayacağını ve bundan da son derece mutlu olduklarını ifade etti. Böylece odun yongası konusunda tedarik güvencesini sağladıklarını belirten Yıldız, MV MAPLE adlı yeni geminin inşası ile ilgili kararı şu sözlerle açıkladı:



“Navlun piyasalarının kötü olması, yeni nesil gemi makinelerinin yakıt tasarrufu, odun yongası ihtiyacının sürekliliği, yeni devreye alınacak regülasyonlar gibi konular göz önüne alındığında, mevcut geminin yerine ikame edilecek yeni gemi inşa ettirmenin en doğru çözüm olacağına karar verdik. Böylece dünyanın en önemli tersanelerinden Japon Oshima Tersanesi ile anlaştık. MV MAPLE gemisi, ağırlıklı olarak Jacksonville/Florida limanından Kastamonu Entegre’nin Türkiye’deki fabrikalarına hammadde taşıyacak.”

Kastamonu Entegre halen üretimde kullandığı ana hammaddelerden olan odun

yongasının bir bölümünü okyanus aşırı ülkelerden (ABD, Kanada, Brezilya, Venezuela) tedarik ediyor. Tedarik kaynaklarının çok uzak ve gemi navlunlarının yüksek olduğu dönemlerde odun yongası taşıma bedelleri hammadde değerinin üzerine çıkabiliyor. Odun yongası taşımalarında kullanılan gemiler, üzerinde tahliye sistemleri (vinç, konveyör) olan ve hacim olarak kendi boyutundaki dökme gemilerden daha büyük hacimsel kapasiteye sahip özel amaçlı Woodchip Carrier olarak tanımlanan gemi sınıfında bulunuyordu. Bu gemiler dünyada çok az sayıda armatörün tekelinde bulunduğundan, bu durum hem hammadde tedariğinde hem de taşıma bedellerinde çeşitli zorluklara neden oluyordu. Kastamonu Entegre'nin hammadde tedariğini güvenceye alması açısından bu adım büyük önem taşıyor.