Kaspersky Lab'dan WannaCry türü saldırılar için ücretsiz koruma

Kaspersky Lab’ın sunduğu ücretsiz fidye yazılımı çözümü Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, güvenlik araştırma şirketi MRG Effitas’ın yaptığı testlerde “%100 koruma” sağlayarak onaylı fidye yazılımı koruması ödülüne layık görüldü. İnternette rastlanan 13 farklı şifreleyici fidye yazılımı ve ekran kilitleyici ailesinden seçilen çeşitli örneklerin kullanıldığı testte, tüm diğer savunma hatlarının düşmesi durumunda çeşitli dağıtım ve saldırı metotlarının simülasyonu gerçekleştirildi.

Bu sonuçlar, WannaCry tarzı saldırılar konusunda kaygılanan tüm şirketlerin kullanabileceği gelişmiş ve ücretsiz bir koruma çözümünün mevcut olduğunu gösteriyor. 2016 yılında kullanıma sunulan Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, şirketin çözümlerini kullanmayan veya kullandıkları çözümler fidye yazılımlarını engellemeyen şirketler tarafından da kullanılabiliyor. Üçüncü parti güvenlik ürünleri ile uyumlu olan araç tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Kurulumu son derece basit olan çözüm, kullanmak için derin bir teknik bilgiye sahip olmanızı da gerektirmiyor.

Kaspersky Lab’ın KOBİ İş Birimi Başkanı Vladimir Zapolyansky, konu hakkındaki yorumunda, “Başarısı kanıtlanmış ve ücretsiz bir koruma çözümü mevcutken, umuyoruz ki şimdiye kadarki en büyük fidye yazılımı istilası olarak tarihe geçen WannaCry saldırılarının ardından daha çok sayıda şirket BT sistemlerini korumak için gerekli adımları atacaktır. Bu etkili koruma hizmetini herkese ücretsiz bir şekilde sunmak konusunda kararlıyız ve MRG Effitas sertifikasyonu da ürünlerimizin sağlamlığının bir göstergesidir" dedi.

Şirketlerin karşılaştığı tek güvenlik problemi fidye yazılımları da değil. Çok az sayıda BT güvenliği personeline sahip olan, hatta bazen hiçbir ilgili güvenlik personeli bulunmayan KOBİ’ler özellikle korunmasız olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak, işlerinin büyümesine fazlasıyla odaklandıkları için BT ile yeteri kadar ilgilenmiyorlar. Bu da kendilerini çeşitli tehditlere karşı korumalarını zorlaştırıyor. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, fidye yazılımları konusunda yardımcı olsa da, KOBİ’ler hala çeşitli diğer saldırı vektörlerine karşı savunmasız kalabilir ve finansal operasyonlarını koruyup müşterilerinin bilgilerini gizliliğini koruyabilmek için çok katmanlı ek güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyacaktır.

Testlerin bir parçası olarak Kaspersky Endpoint Security ve Kaspersky Endpoint Security Cloud da fidye yazılım testlerinde tüm dosyaları koruyarak MRG Effitas’ın onaylı fidye yazılımı koruması ödülünü kazandı.