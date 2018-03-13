Kaskoda yarı yarıya tasarruf!

Araçların başta kazalar olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı hasar görmesi sonucunda oluşacak zararları karşılayan kasko, son dönemde artan sigorta fiyatları sebebiyle sürücülerin yaptırmaktan kaçındığı bir sigorta seçeceği haline geldi. Özellikle bütçe aşımı nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçınan tüketiciler, ucuz kasko yaptırmanın yollarını arıyor.



Sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, geriye kalan tutarın ise sigortacı tarafından yüklenilmesini sağlayan muafiyetli kasko, bütçe aşımı sebebiyle kasko yaptırmaktan vazgeçenlere neredeyse %25 ila 50 arasında tasarruf olanağı sağlıyor. Bu doğrultuda bir çalışma hazırlayan online sigorta satış platformu koalay.com, hem aracı hem de bütçeyi koruma altına alan muafiyetli kasko seçeceği konusunda tüketicileri bilgilendirerek, trafikte sigortalı araç sayısını artırmayı hedefliyor.

%50’ye Varan Tasarruf İmkanıyla Muafiyetli Kasko

Kaskoda muafiyet bedelinin hesaplanmasında ana değişken olarak muhtemel hasar bedeli kullanılıyor. Muafiyette, olası hasara yönelik sigorta bedeli üzerinden belirli yüzdeler hesaplanıyor ve uygulamada da fiyatları bu yüzdeler belirliyor. Hasar oluşması durumunda; belirlenen muafiyet oranına bağlı olarak hasarın bir kısmı sigorta sahibi tarafından karşılanacağı taahhüt ediliyor. Küçük, hasarların sigortacı tarafından karşılanmıyor olması, sigorta şirketlerinin hasar dosya açılış maliyetlerini düşürdüğünden, kasko primini daha uygun hale getiriyor. Böylece kasko poliçesinin 1 senelik dönemi içinde örneğin 500 TL’nin altındaki hasarları talep etmeyeceğini söyleyen ve buna uygun muafiyetli kasko ürünü satın alan sigortalı kasko priminde tasarruf elde ediyor.

Muafiyet Uygulamasında 2 Seçenek Yer Alıyor

Muafiyetli kaskoda muafiyet oranı belirlenirken, sigortalı ve sigorta yapan şirket karşılıklı olarak muafiyetin nasıl işleyeceğine karar veriyor. Sigorta bedelinin belirli bir oranı ya da belirlenen bedel muaf tutuluyor. Birinci seçenekte; hasar miktarı, sigortalı aracın bedelinin belirli bir yüzdesini geçerse, geçen kısım (örneğin %2) sigortalıya ödeniyor. Eğer hasar bu oranın altındaysa ödenmiyor. İkinci seçenekte ise; muafiyet altı hasar yani "sigorta bedeline bağlı olmaksızın belli bir bedel üzerinden yapılan" muafiyet uygulanıyor. 500 TL'lik muafiyetli bir poliçede, hasar bu tutarı geçerse, tutarın üzerinde kalan kısım sigortalıya ödeniyor. Eğer hasar bu değerin altındaysa ödenmiyor.