Kasko sigortası primleri Ağustos ayında 3 puan yükseldi

Türkiye’nin ilk ve en büyük sigorta platformu Sigortam.net, kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’nin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Ağustos ayı kasko sigortası endeksi Temmuz ayına göre 3 puanlık artış kaydederek 103 oldu. Trafik sigortası primlerinde ise bir önceki aya göre 1 puanlık artış kaydedildi; böylece Temmuz ayında 66 olan trafik sigortası endeksi 67 puan oldu.

2017 başında baz 100 olan kasko primleri ortalaması 2.148 TL, yine baz 100 olan trafik sigortası primleri ise ortalama 1.337 TL olarak gerçekleşmişti. 2018’in ilk ayında ise 2.014 TL olan ortalama kasko primleri geçen ay 2.215 TL’ye, 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 895 TL’ye çıktı. Geçen yıl Ağustos ayında ise 92 puan olan kasko sigorta pirimi 1.976, 57 puan olan trafik sigortası primi 768 olarak kaydedilmişti.

Sigortam.net, müşterilerinin en doğru ürünü, en iyi fiyata, kolay ve hızlı bir şekilde satın almalarını sağlamak amacıyla sektördeki en büyük 20 sigorta şirketinin tekliflerini sunuyor; ayrıca internet sitesinden gerçekleştirilen poliçe alımlarında müşterilerine özel indirimler sağlıyor. Geçen yılın Ağustos ayından itibaren her ay düzenli olarak Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’ni açıklayan ve sahip olduğu büyük veriyi hizmete sunan Sigortam.net, böylece araç sahiplerinin otomobil sigortalarındaki genel seyre ilişkin bilgi edinmelerini sağlıyor.