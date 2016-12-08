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Kartalkaya sezon açılışına hazır

08 Aralık 2016 Perşembe 15:53
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Kayak merkezinde, Bolu'da etkili olan yağışın yanı sıra yapay kar makinaları seyesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kartalkaya sezon açılışına hazır
BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da etkili olan yağışın yanı sıra yapay kar makineleriyle üretilen karın kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Bolu'da yaklaşık 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yarın sezon açılışı yapılacak kayak merkezinde bulunan otellerin yapay kar makinalarının ürettiği karla birlikte pistlerindeki kar kalınlığı istenen seviyeye ulaştı. 

Kayak merkezindeki oteller de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Otellerde görev yapan kayak hocaları ve snowboard sporcuları, pistlerdeki son kontrolleri yaptı. 

Sezona hazır olduklarını belirten bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Yarın Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 2016-2017 kış sezonunun açılışını yapacağız. Bu sene çok farklı bir sezona giriyoruz. Havaların erken soğuması ve ilk karın yağması, pistlerdeki doğal karı destekleyen yapay karın da devreye alınmasıyla tüm pistler açık durumda." şeklinde konuştu.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli otellerin sezon boyunca hizmette olacağını da aktaran Avcı, sezon boyunda 300-350 bin dolayında kayakseverin Kartalkaya'ya gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Yusuf Avcı, kayak sezonunun başlayacağı ilk gün bölgede bulunan otellerin yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet vereceğini anlatarak, "Şu an pistlerde zirvelerde 1 metrenin üzerinde kar var. Burada yaklaşık 15 gün boyunca 50 bin metreküp su harcandı. 24 saat tüm pistlerde yapay karla desteklendi ve kar açısından hiçbir sorunumuz kalmadı. Sezon böyle başladı. Bu şekilde devam edecek ve kar sıkıntımız olmayacak." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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