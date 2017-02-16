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Kartal'a "Engelsiz Yaşam Alanı"

16 Şubat 2017 Perşembe 13:32
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) arasında imzalanacak, "Fiziksel Engellilere Yönelik Ortak Hizmet Protokolü" oy birliğiyle kabul edildi

Kartal'a
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fiziksel Engelliler Vakfıyla (FEV) iş birliği yaparak, Kartal'da "Engelsiz Yaşam Alanı" kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile FEV arasında imzalanacak, "Fiziksel Engellilere Yönelik Ortak Hizmet Protokolü" oy birliğiyle kabul edildi.

Protokol kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve FEV iş birliğiyle Kartal Dragos'ta engelli ve engelsiz vatandaşların bir arada spor ve eğlenceli etkinlikler yapabileceği "Engelsiz Yaşam Alanı" hayata geçirilecek. Dragos sahilindeki 26 bin 642 metrekarelik Engelsiz Yaşam Alanı’nda (Kartal Orhantepe Sosyal Tesis Projesi) engelli vatandaşların aileleriyle geleceği ve engelsiz vatandaşlara da açık olacak günübirlik rehabilitasyon ve etkinlik alanı oluşturulacak.

Tesiste atla terapi, rehabilitasyon için yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, go-kart, konser-gösteri ve etkinlik alanı, bisiklet yolu, seyir terasları, at ahırları, çocuk oyun parkı, hizmet binası ile engellilerin kendi elleriyle çiçek yetiştirebileceği çiçek serası, dini tesis, kafeterya, restoran ve otopark yer alacak. Engelli vatandaşların, engelsiz bireylerle bir araya gelerek toplumla kucaklaşmasını sağlayacak proje sayesinde, engelliler mesleki ve sanat eğitimleri de alarak üretime katkı sunabilecek. Alanda, engellilik bilinci oluşturma etkinlikleriyle engellilere yönelik uluslararası proje ve Ar-Ge çalışmaları yapılmasına da imkan sağlanacak.

- İhalesi mayıs ayında

Mayıs ayında ihale edilecek proje, 2018 yılı içerisinde hizmete girecek. Bütün alanlar, engellilerin kullanımına uygun tasarlanacak, ancak herkesin kullanımına açık olacak. Proje alanını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye'de ilk defa engelli ve engelsizleri birleştiren ve engelli vatandaşları toplumla kucaklaştıran projeyi çok önemsediklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve FEV arasında imzalanacak protokol kapsamında, ayrıca Kartal Soğanlık’ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası Engelli Çocuklar İçin Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülecek. Burada engelli vatandaşlara sağlık, rehabilitasyon ve meslek eğitimi gibi imkanlar sunulacak.






Anadolu Haber Ajansı
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