Karsan’dan Hannover fuarı çıkarması!

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, bu yıl 67’nci kez kapılarını açan IAA Hannover Fuarı’na 4 modeliyle çıkarma yaptı. Almanya’da düzenlenen fuar kapsamında Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Karsan’ın BMW ile olan işbirliği doğrultusunda yeniden geliştirerek ilk kez sergilediği Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonlu Jestronic ise ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şehirlerin ihtiyaçlarını görüp, her şehrin farklı ihtiyacına özgün çözümler ürettiklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif ürün çözümlerimizle dünyanın 20 farklı ülkesinde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnovatif marka DNA’mız ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuz ile yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ürün gamımızı bu yönde geliştireceğiz” dedi.

Ticari araçlar alanında önde gelen uluslararası fuarlardan birisi olan IAA Hannover Fuarı, kapılarını 67’nci kez dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere açtı. 27 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek fuarın ilk gününe, yerli üretici Karsan 3 yeni ürünüyle damgasını vurdu. IAA Hannover Fuarı’nda Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Karsan’ın BMW ile olan işbirliği kapsamında yeniden geliştirerek ilk kez sergilediği Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonlu Jestronic de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şehirlerin ihtiyaçlarını görüp, her şehrin farklı ihtiyacına özgün çözümler ürettiklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif ürün çözümlerimizle dünyanın 20 farklı ülkesinde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnovatif marka DNA’mız ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuz ile yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ürün gamımızı bu yönde geliştireceğiz” dedi.

Fuarda ikisi yüzde 100 elektrikli olmak üzere 4 farklı modeli sergilediklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak BMW ile yaptığımız işbirliğinin ürünleri olan Atak Electric ve Jest Electric, gerek sahip olduğu üstün teknoloji gerekse çevreciliğiyle fuarın en dikkat çeken modelleriydi. Star Okul Otobüsü, sunduğu üst düzey güvenlik önlemleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Jest’in otomatik vitesli versiyonu Jestronic ise boyutları ve tasarımıyla fark yarattı” ifadelerini kullandı.

Atak Electric 2,5 saatte şarj oluyor!

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW ile birlikte, BMW’nin binek otomobillerinde kullandığı teknolojik altyapıyı kullanarak endüstriyelleştirmek üzere geliştirdiği Karsan Atak Electric, 230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üreten tamamen elektrikli motoruyla dikkatleri çekiyor. Sıfır emisyon ve sessizlik özelliğiyle birlikte %24 eğimli yol koşullarında dahi tam performans sağlayan Atak Electric, BMW tarafından geliştirilen 5x44 kWs’lik batarya sistemiyle toplamda 300 km’ye kadar menzil sunuyor. 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip Atak Electric, sadece 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

Geleceğin ulaşım çözümü Jest Electric!

Yenilenen 10’’ dokunmatik ekranı ve dijital göstergesiyle teknolojiyi yakından takip eden Jest Electric’de, BMW üretimi elektrikli motor 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Karsan Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,2 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. BMW üretimi bataryalar için de 3 yıl veya 120 bin kilometreye kadar pil garantisi veriliyor. Karsan Jest Electric, 26 kişiye varan yolcu kapasitesi sunuyor.

Star Okul Otobüsü, sürücülere alkol testi uyguluyor!

Üstün güvenlik sistemleriyle Avrupa pazarlarının vazgeçilmezi olmaya aday Star Okul Otobüsü ise sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı öne çıkıyor. 185 HP’lik dizel motoruyla üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star Okul Otobüsü, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.

Sınıfının en güçlü motoru Jestronic’de!

6 ileri otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, kompakt yapısı sayesinde dar sokaklara rahatça girebilmesi ve üstün manevra kabiliyetiyle IAA Hannover Fuarı’ndaki rakiplerinden ayrılıyor. Karsan Jestronic’de görev yapan 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motor, 170 HP’lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Euro 6 normlarını karşılayan yeni motor, daha güçlü ve daha esnek olmasına karşın, daha çevreci ve daha seri olmasıyla fark yaratıyor. 8-12 metrelik büyük otobüslere kıyasla yoğun olmayan saatlerde de yüzde 100 kapasite sağlayan Karsan Jestronic, böylece yüzde 70’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

